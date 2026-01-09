Clippve: Excarcelaciones no se han concretado de forma plena, verificable ni transparente

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reiteró este viernes, 9 de enero, que las excarcelaciones anunciadas el jueves por el gobierno, como un supuesto gesto de “búsqueda de la paz”, no se han concretado de forma plena, verificable ni transparente.

A través de un comunicado difundido en su cuenta en X, el Clippve señaló que hasta el momento, solo se ha confirmado la liberación de un número reducido de presos políticos —que no llega ni a la docena— del total de más de 1.000 personas detenidas por motivos políticos.

De acuerdo con la información difundida por el Clippve, hasta el momento han liberado a Andrés Martínez (España), José María Basoa (España), Miguel Moreno (España), Ernesto Gorbe Cardona (España), Luigi Gasperin (España), Enrique Márquez, Rocío San Miguel, Biagio Pilieri y Larry Osorio Chía.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó que hasta la mañana de hoy logró verificar 11 excarcelaciones de presos políticos, lo que representa menos del 1% del total. Mientras que el Foro Penal Venezolano confirmó ocho liberaciones, lo que indica que hay una discordancia entre la cantidad de liberados.

El Clippve denunció que luego del anuncio de la excarcelación persisten la opacidad institucional, la represión política, la falta de boletas, la incomunicación y decisiones arbitrarias como anunciar visitas en Rodeo I y Ramo Verde mientras se suspenden en Tocorón sin explicación pública.

“Seguimos vigilantes y movilizados hasta que todas las personas detenidas por motivos políticos sean liberadas, cese la represión y se respeten los derechos humanos”, se lee en el post.

La organización que defiende los derechos humanos de los detenidos por motivos políticos hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes, a verificar la información y a exigir la libertad inmediata de todas las personas detenidas por querer un cambio.

🚨COMUNICADO URGENTE | Al país y a la comunidad internacional ante las últimas excarcelaciones en Venezuela



Desde el CLIPPVE reiteramos que las excarcelaciones anunciadas el #8Ene como un supuesto gesto de “búsqueda de la paz” no se han concretado de forma plena, verificable ni… pic.twitter.com/xlABKKRq4Z — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 9, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

