Delegación de EE. UU. llega a Caracas para evaluar restablecimiento de misiones diplomáticas

El canciller venezolano Yván Gil anunció este vienes, 9 de enero, la llegada de una delegación de diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el fin de “iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático” como la administración de Donald Trump.

En un comunicado difundido en redes sociales, el gobierno, a través de la Cancillería, aseguró que este proceso va orientado a restablecer las misiones diplomáticas en ambos países, “con el propósito de abordar las consecuencias derivadas” de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“En ese contexto, arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes”, señaló la Cancillería en el texto.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado norteamericano, citadas por medios de comunicación extranjeros, esta comisión del gobierno norteamericano estaría encabezada por John McNamara, encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia y jefe de la Unidad para Asuntos de Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos ya hace presencia en Venezuela. El Departamento de Estado confirmó el envío de una delegación a Caracas integrada, entre otros altos funcionarios, por John McNamara, encargado de Negocios en Colombia.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/3u4cm60VVa — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 9, 2026

Trump dice que no habrá segundo ataque, por ahora

A pesar de la poca cifra de presos políticos excarcelados verificada por organizaciones no gubernamentales, el presidente Donald Trump manifestó que decidió cancelar una segunda ola de ataques contra Venezuela debido a la “cooperación que estaba obteniendo”.

“Parece innecesaria”, dijo el presidente republicano a través de su red social Truth refiriéndose a un segundo ataque luego del efectuado el pasado 3 de enero, cuando miembros de la fuerza Delta ocuparon sectores de Caracas y Catia La Mar para aprehender a Nicolás Maduro y su pareja Cilia Flores, actualmente presos en una cárcel de Nueva York.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su búsqueda de la paz. Este es un gesto muy importante e inteligente”, señaló el presidente estadounidense en un mensaje que fue divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.