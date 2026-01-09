Trump dice que no habrá segundo ataque en Venezuela…por ahora

Pese a que hasta tempranas horas de este viernes no se habían producido las liberaciones masivas de presos políticos que prometió el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que decidió cancelar una segunda ola de ataques contra Venezuela debido a la “cooperación que estaba obteniendo”.

“Parece innecesaria”, dijo el presidente republicano a través de su red social Truth refiriéndose a un segundo ataque luego del efectuado el pasado 3 de enero, cuando miembros de la fuerza Delta ocuparon sectores de Caracas y Catia La Mar para aprehender a Nicolás Maduro y su pareja Cilia Flores, actualmente presos en una cárcel de Nueva York.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su búsqueda de la paz. Este es un gesto muy importante e inteligente”, señaló el presidente estadounidense en un mensaje que fue divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

Trump hizo la afirmación pese a que hasta este viernes en la mañana solo se conocía la excarcelación del ex candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez; el dirigente político y periodista, Biagio Pilieri y cinco ciudadanos de ciudadanía española que ya supuestamente volaron a Europa, entre ellos la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

A pesar que Rodríguez anunció que se iban a excarcelar un número importante de presos políticos, la promesa no se ha concretado y detenidos como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Jonars Baduel, Nicmer Evans, Roland Carreño y los policías metropolitanos encarcelados por los sucesos del 11 de abril de 2002, entre otros, aún siguen tras las rejas.

Trump indicó que en vista de la supuesta cooperación que está prestando el gobierno de la presidenta con su aval, Delcy Rodríguez, paralizará parcialmente cualquier otra opción bélica, sin embargo aseguró que los barcos que mantiene desplegados en el Caribe desde finales de agosto del año pasado permanecerán allí.

Asomó que grandes empresas petroleras invertirán 100 mil millones de dólares en Venezuela y que sostendrá una reunión al respecto en la Casa Blanca, pero como es de costumbre no dio mayores detalles.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.