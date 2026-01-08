El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó este miércoles, 7 de enero, una hoja informativa sobre un “acuerdo energético histórico” con Venezuela, al tiempo que Donald Trump anunció que el gobierno de Caracas solo comprará productos “Made in USA” a través de ese intercambio.

Los anuncios se producen cuatro días después de que fuerzas especiales estadounidenses hicieran bombardeos en tres estados del país para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y llevarlos a Nueva York para procesarlos por delitos vinculados a “narcoterrorismo”.

El documento del Ministerio recuerda que “Venezuela fue en su día una nación rica y estable“, sin embargo, durante más de 20 años, “los líderes venezolanos eligieron un camino más oscuro de violencia, corrupción y socialismo” que devastó la economía, empobreció al país y “. Este cambio, reza el comunicado, devastó la economía de Venezuela, empobreció a sus ciudadanos y “financió el terrorismo global”.

La hoja informativa revela que el Secretario Chris Wright y el Departamento de Energía ya están trabajando con la administración de Delcy Rodríguez y la industria privada para ejecutar este acuerdo.

También apunta que el gobierno de Estados Unidos ya comenzó a comercializar el petróleo venezolano en el mercado mundial. “Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y proporcionar apoyo financiero a estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, dice.

¿Qué contempla el acuerdo?

El Departamento de Energía confirmó que Estados Unidos “está retirando selectivamente las sanciones” a fin de que el petróleo pueda transportarse y venderse en los mercados mundiales.

El acuerdo incluye que el diluyente estadounidense (petróleo crudo ligero), clave para mejorar la calidad del crudo de alta viscosidad venezolano, fluirá hacia Venezuela según sea necesario.

Desde Estados Unidos se importarán equipos, piezas y servicios para yacimientos petrolíferos para elevar la estancada producción venezolana, modernizar la industria e impulsar el crecimiento a corto plazo. “Esto implicará tecnología, experiencia e inversión de socios energéticos estadounidenses y otros socios internacionales”.

También se harán trabajos para mejorar la red eléctrica de Venezuela que “está deteriorada y es frágil” y es vital para la producción petrolífera. En el país, señala el documento, “la producción de electricidad ha disminuido en más de un 30 % debido a la falta de inversión y a prácticas corruptas e inadecuadas de operación y mantenimiento”.

Según la hoja informativa, todos los ingresos de la venta de petróleo crudo y sus derivados de Venezuela se depositarán en cuentas controladas por Estados Unidos “para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos”.

Estos mismos fondos se desembolsarán en beneficio de ambos países pero “a discreción del gobierno de Estados Unidos”.

Las ventas comenzaron ya con un volumen aproximado de 30 a 50 millones de barriles, tal como Trump lo anunció la noche del 6 de enero, y “continuarán de manera indefinida”.

Por último, el petróleo se transportará dentro y fuera de Venezuela “a través de canales legítimos y autorizados“, que cumplan con la legislación estadounidense y la seguridad nacional.

La hoja informativa señala que el nuevo acuerdo fortalece “la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental” restaura la relación con Venezuela “como un aliado responsable y próspero” de Estados Unidos”.

“ONLY American Made Products”

Más temprano, Donald Trump aseguró a través de su red social, Truth Social, que Venezuela comprará solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que obtenga del acuerdo. Esa mercancía, dijo, incluye productos para el ramo agrícola, dispositivos y equipos médicos, medicinas, además de las piezas necesarias para mejorar la industria eléctrica y energética.

“Es una decisión sabia y algo bueno para los venezolanos y los estadounidenses”, concluyó Trump en su mensaje.