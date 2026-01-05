El Consejo Federal de Suiza, órgano ejecutivo de ese país, anunció este lunes, 5 de enero de 2026, que congeló todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él poseían en ese país, a fin de evitar la salida de esos bienes de la nación europea.

La medida cautelar se publica dos días después de que militares estadounidenses bombardearan puntos estratégicos en Caracas para extraer a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de su residencia, arrestarlos y llevarlos hasta el país norteamericano para procesarlos por cargos vinculados con terrorismo y tráfico de drogas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“Suiza sigue de cerca la situación en Venezuela. Ha hecho un llamado a la distensión, la moderación y el cumplimiento del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza y el principio del respeto de la integridad territorial. Suiza también ha ofrecido en repetidas ocasiones sus buenos oficios a todas las partes para encontrar una solución pacífica a la situación”, indica el comunicado del Consejo.

La nota subraya que el Consejo Federal quiere garantizar que, en la situación actual, no se puedan transferir fuera de Suiza los activos adquiridos ilícitamente. “El bloqueo de activos no afecta a ningún miembro del actual Gobierno venezolano”, advierte.

El Consejo destaca que esta congelación de activos, hecha de conformidad con la Ley federal sobre el bloqueo y la restitución de activos ilícitos en poder de personas extranjeras políticamente expuestas (FIAA, por sus siglas en inglés) se suma a las sanciones contra Venezuela en virtud de la Ley de Embargo (2018), que también incluye la misma acción. Aclara, que las nuevas congelaciones se dirigen a personas que no han sido sancionadas anteriormente en Suiza.

“Las razones que han motivado la caída del poder del Sr. Maduro no desempeñan un papel decisivo en la congelación de activos en virtud de la FIAA. Tampoco lo hace la cuestión de si la caída del poder se produjo de forma legítima o en violación del derecho internacional. El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie en el futuro procedimientos legales en relación con los activos adquiridos ilícitamente”.

La medida del Consejo busca facilitar cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial entre los países involucrados, ya que si las investigaciones revelan que estos fondos se adquirieron de forma ilícita, “Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”, acota el comunicado.

La congelación de activos, que entró en vigor de inmediato, “seguirá siendo válida durante cuatro años hasta nuevo aviso”, concluye el anuncio.