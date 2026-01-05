Las operaciones aéreas en la Terminal Nacional del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reiniciaron este domingo 4 de enero, tras la paralización total de vuelos nacionales e internacionales, como consecuencia del bombardeo y posterior detención de Nicolás Maduro, ocurrida la madrugada del 3 de enero y liderada por grupos tácticos de Estados Unidos.

Las operaciones se desarrollaron desde las 8:00 de la mañana hasta el último vuelo programado para las 10:15 de la noche. Aunque los mostradores de las aerolíneas contaban con personal operativo, se observó una baja afluencia de pasajeros durante el proceso de chequeo en los vuelos de salida.

“Muchos pasajeros todavía deben tener miedo, por el traslado hacia el aeropuerto de Maiquetía. Algunos de los que llegaron a chequearse hoy, nos comentaban que pensaron que el aeropuerto iba a ser atacado o que sería un objetivo, pero realmente aquí no pasó nada”, dijo un empleado de una aerolínea nacional a La Hora de Venezuela, solicitando la reserva de su identidad.

Durante esta jornada inicial operaron las aerolíneas Aeropostal, Conviasa, Avior, Estelar, Venezolana, Laser Airlines, SASCA Airlines, Aero Caribe y Rutaca, movilizando un total de 36 vuelos nacionales hacia distintos destinos del país.

Entre las rutas atendidas estuvieron La Fría (Táchira), Porlamar (Nueva Esparta), El Vigía (Mérida), Barinas (Barinas), Las Piedras (Falcón), Santo Domingo (Táchira), Puerto Ordaz (Bolívar), Maracaibo (Zulia) y el archipiélago de Los Roques.

No obstante, el panorama fue diferente en los vuelos de retorno. Empleados del aeropuerto indicaron que se evidenció la llegada de pasajeros que regresaban tras haberse movilizado durante el asueto decembrino y cuyo retorno estaba pautado para el sábado 3.

Otro trabajador del sector aéreo señaló que los vuelos de salida desde Maiquetía hacia destinos como Porlamar y Maracaibo partieron con una ocupación aproximada del 50 %. Sin embargo, destacó que el retorno, especialmente desde Porlamar y los aeropuertos cercanos a la frontera: La Fría, Santo Domingo y El Vigía, se realizó con vuelos a máxima capacidad.

Los concesionarios de la terminal nacional se mantuvieron abiertos durante toda la jornada. “Para algunos fue repentino. El 3 en la madrugada nos dijeron que no viniéramos y ya en la noche, desde la oficina de comercialización, nos dijeron que teníamos que venir a trabajar el domingo. La verdad que para la conmoción que vivió el país, se quiere retomar la realidad muy pronto”, comentó una joven trabajadora, quien solicitó la reserva de su identidad.

Otros servicios, como los estacionamientos, transporte público y taxis, estaban operativos.

En cuanto a los vuelos internacionales, personal de aerolíneas como Láser Airlines y Estelar, consultadas por La Hora de Venezuela, aseguraron que este lunes 5 se retomarán “las rutas internacionales que se venían operando antes del 3 de enero”. En cuanto al reinicio de operaciones de otras aerolíneas internacionales, explicaron que esa será una decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el acuerdo que alcancen con estas aerolíneas.

Ambas terminales se encontraban custodiadas este domingo 4 de enero por unidades de la Policía Nacional Bolivariana y efectivos de la Guardia Nacional.