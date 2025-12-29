Interpol detuvo a cuatro supuestos integrantes del Tren de Aragua

Cuatro presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos en una operaciÃ³n coordinada por Interpol que permitiÃ³ la captura de 85 fugitivos buscados internacionalmente en 17 paÃses de AmÃ©rica y Europa, informÃ³ este lunes la agencia policial.
Los sospechosos vinculados a la organizaciÃ³n criminal de origen venezolano â€”con presencia transnacionalâ€” fueron arrestados en EspaÃ±a y Colombia. Entre ellos figura Lissette Ysabel Rojas Guevara, una de las personas mÃ¡s buscadas por Chile, capturada el 7 de noviembre en Molina de Segura, regiÃ³n de Murcia, al sureste de EspaÃ±a.
Las autoridades chilenas acusan a Rojas de participar en un fraude con criptomonedas estimado en mÃ¡s de 138 millones de dÃ³lares, presuntamente utilizado para lavar dinero proveniente del narcotrÃ¡fico y la extorsiÃ³n en Chile, Colombia, Venezuela y la penÃnsula ibÃ©rica. Su detenciÃ³n se produjo en el marco de una operaciÃ³n que, de acuerdo con la PolicÃa espaÃ±ola, dejÃ³ 52 miembros del Tren de Aragua arrestados.
La operaciÃ³n internacional se desarrollÃ³ entre junio y noviembre bajo la iniciativa El Paccto 2.0, un programa financiado por la UniÃ³n Europea destinado a consolidar una red permanente de investigadores especializados en la localizaciÃ³n de fugitivos de alto perfil.
AdemÃ¡s de las detenciones relacionadas con el Tren de Aragua, el operativo dejÃ³ nueve arrestos en Chile â€”cuatro de ciudadanos chilenos reclamados por su propio paÃs y cinco solicitados por otras nacionesâ€”. En Portugal, fue capturado el brasileÃ±o Daniel Dago, presuntamente vinculado al Primeiro Comando da Capitalz, lo que permitiÃ³ desmantelar una ruta de trÃ¡fico de cocaÃna entre SÃ£o Paulo y Europa. En Ecuador, la cooperaciÃ³n entre la policÃa local e Interpol condujo a la detenciÃ³n de un ciudadano lituano buscado por narcotrÃ¡fico.
En total, 19 detenidos eran buscados por asesinato, 29 por trÃ¡fico de drogas, 28 por delitos contra menores y 7 por violaciÃ³n, ademÃ¡s de otros reclamados por trata de personas, blanqueo de capitales y vÃnculos con organizaciones criminales.
El operativo contÃ³ con la participaciÃ³n de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, RepÃºblica Dominicana, El Salvador, Francia, Italia, Jamaica, PanamÃ¡, PerÃº, Portugal y EspaÃ±a, paÃses que celebraron encuentros operativos en El Salvador y Ecuador para coordinar la identificaciÃ³n y captura de los detenidos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.