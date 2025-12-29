Interpol detuvo a cuatro supuestos integrantes del Tren de Aragua

Cuatro presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos en una operaciÃ³n coordinada por Interpol que permitiÃ³ la captura de 85 fugitivos buscados internacionalmente en 17 paÃ­ses de AmÃ©rica y Europa, informÃ³ este lunes la agencia policial.

Los sospechosos vinculados a la organizaciÃ³n criminal de origen venezolano â€”con presencia transnacionalâ€” fueron arrestados en EspaÃ±a y Colombia. Entre ellos figura Lissette Ysabel Rojas Guevara, una de las personas mÃ¡s buscadas por Chile, capturada el 7 de noviembre en Molina de Segura, regiÃ³n de Murcia, al sureste de EspaÃ±a.

Las autoridades chilenas acusan a Rojas de participar en un fraude con criptomonedas estimado en mÃ¡s de 138 millones de dÃ³lares, presuntamente utilizado para lavar dinero proveniente del narcotrÃ¡fico y la extorsiÃ³n en Chile, Colombia, Venezuela y la penÃ­nsula ibÃ©rica. Su detenciÃ³n se produjo en el marco de una operaciÃ³n que, de acuerdo con la PolicÃ­a espaÃ±ola, dejÃ³ 52 miembros del Tren de Aragua arrestados.

La operaciÃ³n internacional se desarrollÃ³ entre junio y noviembre bajo la iniciativa El Paccto 2.0, un programa financiado por la UniÃ³n Europea destinado a consolidar una red permanente de investigadores especializados en la localizaciÃ³n de fugitivos de alto perfil.

AdemÃ¡s de las detenciones relacionadas con el Tren de Aragua, el operativo dejÃ³ nueve arrestos en Chile â€”cuatro de ciudadanos chilenos reclamados por su propio paÃ­s y cinco solicitados por otras nacionesâ€”. En Portugal, fue capturado el brasileÃ±o Daniel Dago, presuntamente vinculado al Primeiro Comando da Capitalz, lo que permitiÃ³ desmantelar una ruta de trÃ¡fico de cocaÃ­na entre SÃ£o Paulo y Europa. En Ecuador, la cooperaciÃ³n entre la policÃ­a local e Interpol condujo a la detenciÃ³n de un ciudadano lituano buscado por narcotrÃ¡fico.

En total, 19 detenidos eran buscados por asesinato, 29 por trÃ¡fico de drogas, 28 por delitos contra menores y 7 por violaciÃ³n, ademÃ¡s de otros reclamados por trata de personas, blanqueo de capitales y vÃ­nculos con organizaciones criminales.

El operativo contÃ³ con la participaciÃ³n de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, RepÃºblica Dominicana, El Salvador, Francia, Italia, Jamaica, PanamÃ¡, PerÃº, Portugal y EspaÃ±a, paÃ­ses que celebraron encuentros operativos en El Salvador y Ecuador para coordinar la identificaciÃ³n y captura de los detenidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.