Banesco fue reconocida como organización voluntaria externa de 2025 por FIPAN

Banesco Banco Universal fue reconocido como organización voluntaria externa de 2025 dentro del marco del Día Internacional de los Voluntarios, una celebración que organiza cada año la Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, el Joven y la Familia (FIPAN) para reconocer diversas organizaciones que realizan acciones sociales. La asociación civil Damas Salesianas postuló al Voluntariado Corporativo Banesco para este reconocimiento anual que otorga FIPAN.

En 2025, el Voluntariado Banesco benefició a 1744 personas a través de 50 actividades en las que participaron 120 voluntarios. El total de horas dedicadas al programa fue de 827.

“El valor social de una institución está representado por la huella que deja en la sociedad. El programa de voluntariado es una muestra genuina de cómo una empresa puede influir de manera positiva en su entorno y dejar esa huella. A través de la labor que realizan nuestros voluntarios confirmamos el compromiso que tenemos con el país y proyectamos los valores que nos representan. El esfuerzo, dedicación y acción desinteresada de cada uno de estos colaboradores que participan de manera activa en las actividades voluntarias, nos llena de orgullo, nos representa y nos motiva a seguir adelante”, asegura Marco Tulio Ortega Vargas, presidente de la Junta Directiva de Banesco.

En la celebración de reconocimiento interno que realiza Banesco cada año, para agasajar a sus voluntarios, Rubén Ángel, vicepresidente ejecutivo de Capital Humano, se refirió al voluntariado como “…un valor que nació en sus fundadores para permear a toda la institución. No se trata de acciones aisladas, sino de comprender que esas horas dedicadas a ayudar son, en realidad, el soporte de lo que hacemos día a día. A través del voluntariado se expande nuestra existencia y nuestro ser, transformando la solidaridad en nuestra estrategia más sólida”.

Educación, comunidad y medioambiente

Las actividades del Voluntariado Banesco en 2025 se agruparon en cuatro modalidades: formación, apoyo a la comunidad, medioambiente y campañas sociales. En cuanto a formación, Banesco llevó a cabo 21 actividades, con 56 asistencias de voluntarios que dedicaron 171 horas al beneficio de 16 organizaciones sociales, favoreciendo a 439 personas. Entre las actividades realizadas destacan: charlas para potenciar el desempeño, conversaciones con adultos mayores sobre la seguridad bancaria y fake news; así como actividades formativas relacionadas con orientación vocacional para adolescentes, estrategia financiera, mediación y resolución alternativa de conflictos, planificación estratégica, manejo emocional, entre otros.

En las acciones de apoyo a la comunidad, 705 personas se beneficiaron en las jornadas de visita y acompañamiento en centros de atención de adultos mayores y niños bajo cuidados especiales, donde participaron los voluntarios Banesco.

Para la preservación del medio ambiente, se invirtieron 424 horas y 169 asistencias de colaboradores que participaron en jornadas de clasificación de desechos de plástico, papel y cartón, y limpiezas de playas. Los voluntarios recolectaron 105 kg de desechos en las playas donde realizaron las actividades de limpieza y más de 150 bolsas de desechos clasificados en la sede central del banco en Ciudad Banesco.

Como actividades adicionales, un grupo de voluntarios dedicó 62 horas de apoyo a la ejecución de campañas sociales para incentivar la recolección de insumos en beneficio de las comunidades de los Andes, afectadas por las lluvias. Así mismo, fomentaron la importancia de prevenir la violencia digital en contra de la mujer.

Sobre el premio

Cada año, en conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios, la Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, el Joven y la Familia (FIPAN) organiza un encuentro para reconocer a diversas organizaciones por las acciones sociales que realizan anualmente.

El pasado 9 de diciembre de 2025, se celebró el 36 aniversario de esta entrega de reconocimientos, donde se destacó el compromiso social y medioambiental de distintas empresas venezolanas, entre ellas Banesco. En esta edición, la Asociación Damas Salesianas postuló a Banesco Banco Universal como organización voluntaria externa del año por ser un aliado constante y comprometido en aportar a la misión de la fundación durante todo el año.