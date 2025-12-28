Clippve solo ha podido confirmar 63 de las 99 excarcelaciones anunciadas

A tres días de las excarcelaciones anunciadas por el gobierno venezolano para la madrugada del 25 de diciembre, organizaciones de derechos humanos han logrado confirmar la salida de prisión de 63 personas, cifra inferior a las 99 excarcelaciones prometidas oficialmente .

La información fue divulgada este sábado 27 de diciembre por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que advirtió sobre un escenario marcado por la opacidad institucional, el miedo de las familias y la ausencia de información oficial verificable.

“Hasta ahora, solo hemos obtenido confirmación de 63 casos, de los 71 reportados por familiares desde el pasado 25 de diciembre”, indicó el Comité en un comunicado público, al tiempo que subrayó que muchas personas excarceladas temen hablar o confirmar públicamente su salida, debido a las condiciones impuestas y al riesgo de represalias.

¿Quiénes han sido excarcelados?

De acuerdo con la verificación realizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos junto a familiares, defensores y organizaciones de apoyo, las excarcelaciones confirmadas corresponden a tres adolescentes, 21 mujeres y 38 hombres

Los excarcelados permanecían recluidos en distintos centros de detención del país, entre ellos La Crisálida, Tocorón, el antiguo penal de La Planta y diversos comandos policiales regionales .

Adolescentes excarcelados

Gran Caracas

Dainer Abraham Rivero Ángel Gabriel González Luisneidel Ángel Zúñiga Pérez

Hombres excarcelados

Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón)

Jesús Francisco Gómez Luis Eduardo Perozo Piñero Daniel Acacio Coello Andrés Jhosep Morales Ynojosa Frank Alejandro Revilla Alvarado Rubén Tello Salvador de Jesús Colina Francisco Graterol Reinaldo Rivera Luis Zuley Marcano Ángel Marcelo (Apure) Eleazar Rossell Jesús Gabriel Jiménez Roynert Xilef Peña Romero Oriel González Jhonatan Colina Miguel Alexander Duarte Solís Daniel Peñaloza Juan David Gutiérrez Medina Andrés Jesús Contreras López Alejandro de Jesús Lara Figueredo Emmanuel Carreño Jhostin Macouly Trujillo Román Juan José Martínez González Yonaicker Miguel Micett Caldera (Anzoátegui) Manuel Calvo (Cumaná) Alfredo Alejandro Rondón (Distrito Capital) Carlos Jesús Montaño Albarrán (Vargas) Deiby Enrique Chiquito Camacho (Trujillo) Diego Solórzano (Vargas) Israel Daniel Chirinos Goyo (Yaracuy) Javier Jesús Ríos (Distrito Capital) Joswil Parra (Yaracuy) Winder Bellorin (Vargas) Diego Alejandro Chacón Benítez Federico González Juan Manuel Briceño Córdova

Centro Penitenciario Hombre Nuevo Simón Bolívar (La Planta)

Guillermo de Jesús Radaelli Ruperto Antonio Contreras

Mujeres excarceladas

La Crisálida

Josemy Aular María Elba Delgado de Rodríguez. Sthepani Díaz Romayer Yenimar Castillo Colmenárez Ornella Laudy Silva Carla Mileiby González Rodríguez Michelle Daleiska Rodríguez González Laura Virginia Colmenares Terán

Centro Penitenciario de Occidente (Santa Ana del Táchira)

Alaine Rangel Marggie Orozco Jenny Núñez María Elena Becerra de Márquez

Comandos policiales en Yaracuy

Carmen Rafaela Salazar Ramírez Norelis Guevara Leonarda Verónica Osorio Espino

Comandos policiales en Zulia

Venus Nava Fuenmayor Anny Isabel Molina Vásquez

Comandos policiales en Falcón

Freyli Colina Génesis Riera Chirinos

Comandos policiales en Aragua

Yarelis Reina Rodríguez

Comandos policiales en Nueva Esparta (Santa Ana)

Alejandra López

Excarcelaciones sin justicia

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos insistió en que ninguna de estas personas debía estar privada de libertad y recordó que las excarcelaciones anunciadas por el gobierno no cumplen ni en número ni en condiciones con los estándares de liberación plena.

Las organizaciones advierten que muchas de estas personas permanecen sujetas a medidas cautelares, procesos judiciales abiertos y vigilancia, lo que limita su libertad real y refuerza un clima de intimidación.

“Exigimos la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos”, reiteró el Comité, que mantiene contacto con redes de apoyo y familiares para verificar nuevos casos ocurridos el 25 de diciembre.

En un comunicado emitido también este 27 de diciembre, la Oficina de la Vocería de María Corina Machado y Edmundo González advirtió que estas excarcelaciones no pueden ser consideradas liberaciones reales, ya que las personas siguen sometidas a procesos judiciales arbitrarios y medidas cautelares que restringen su libertad.

El comunicado recuerda que entre los excarcelados hay adolescentes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas , quienes fueron detenidos sin acceso a la defensa y sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas e incomunicación .

“Aún quedan en Venezuela más de 900 presos políticos en más de 90 centros de reclusión que deben volver a casa”, enfatiza la comunicación.

Tanto el Comité por la Libertad de los Presos Políticos como la vocería de Machado y González coinciden en señalar que estas excarcelaciones forman parte de una estrategia de control y manipulación , conocida como la “puerta giratoria”, mediante la cual el régimen libera a algunos presos mientras continúa deteniendo a otros.

“La denominada puerta giratoria es una táctica utilizada por el régimen para cubrir con rapidez las vacantes de presos políticos, quienes son el único recurso renovable del régimen en Venezuela”, denuncia el comunicado opositor.

Además, se subraya que la mayor parte del sistema carcelario venezolano no garantiza alimentación, atención médica ni insumos básicos , y que muchas excarcelaciones ocurren tras extorsiones pagadas por las familias, quienes asumen enormes riesgos para exigir justicia.

Ambos pronunciamientos coinciden en que las salidas de prisión no representan ningún progreso político, como intenta posicionar la narrativa oficial.

“Sus salidas de prisión no representan, como la propaganda oficial busca posicionar, ningún tipo de progreso político por parte de una dictadura criminal que utiliza la violencia judicial como método de control social”, sostiene el comunicado de Machado y González.

Desde esta perspectiva, las excarcelaciones buscan aliviar presiones diplomáticas, sin desmontar el aparato represivo ni garantizar la libertad plena de los detenidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.