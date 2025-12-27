Machado y EGU: Régimen busca distensión política y diplomática con excarcelaciones

La Oficina de la Vocería de María Corina Machado y Edmundo González denunció este 27 de diciembre que las excarcelaciones ocurridas en la madrugada del 25 de diciembre en distintas cárceles de Venezuela no pueden considerarse liberaciones, al tratarse de personas que siguen sometidas a procesos judiciales injustos y bajo coerción del gobierno. Denunciaron también que el régimen busca usar estas excarcelaciones como una señal de distensión ante la comunidad internacional.

En un comunicado conjunto, señalan que las personas excarceladas son “personas inocentes, entre ellos adolescentes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas” , quienes fueron sometidas a “procesos judiciales arbitrarios, sin acceso a la defensa” y que durante su detención sufrieron “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas e incomunicación”.

Aunque destacaron que estas personas “hoy pueden dormir con sus familias después de meses de sufrimiento y separación”, advirtieron que aún permanecen detenidos más de 900 presos políticos en más de 90 centros de reclusión en todo el país, quienes deben regresar a sus hogares.

El pronunciamiento subraya que las salidas de prisión no implican el fin de la persecución , ya que las personas excarceladas continúan algunas a medidas cautelares que restringen su libertad y permanecen bajo presión directa del Estado. Además, advierten que “en muchos casos tienen temor de hablar y reportar las violaciones sufridas”, lo que impide la denuncia pública de los abusos cometidos durante su detención.

La vocería opositora atribuye estas excarcelaciones a la presión constante de los familiares de los presos políticos, quienes han asumido enormes riesgos.

“Estas excarcelaciones se deben a la lucha incansable de los familiares de las víctimas que, además de pagar las extorsiones para que sus queridos puedan sobrevivir, no han dejado de exigir su justa liberación al ser personas inocentes, con todos los riesgos que esto implica“. destaca el comunicado.

No hay avance político

Machado y González rechazan que estas excarcelaciones representen algún avance político y denuncian que forman parte de una estrategia de propaganda del gobierno.

“Sus salidas de prisión no representan, como la propaganda oficial busca posicionar, ningún tipo de progreso político por parte de una dictadura criminal que utiliza la violencia judicial como método de control social ”, afirmaron.

El comunicado enfatiza que “la persecución, la criminalización de la disidencia y la tortura siguen siendo aplicadas como método de castigo para impedir el cambio político en el país y la liberación de todos los venezolanos”.

Uno de los conceptos centrales del comunicado es la denuncia de la llamada “puerta giratoria”, táctica que denuncian, el gobierno sigue aplicando “para cubrir con rapidez las vacantes de presos políticos, quienes son el único recurso renovable del régimen en Venezuela“.

El texto también expone las condiciones del sistema penitenciario venezolano, al señalar que “la mayor parte del sistema carcelario venezolano no prevé ningún tipo de manutención, alimento, insumos de higiene ni atención de salud para quienes están injustamente detenidos” .

Llamado a la comunidad internacional

Machado y González advierten que el régimen busca liberarse de presiones con estas excarcelaciones.

“Lo que el régimen muestra como ‘liberaciones’ buscan una distensión política y diplomática, cuando en realidad ahora más que nunca se necesita mayor presión al régimen criminal para poner fin al aparato represivo y el horror al que están sometidos los venezolanos”, señaló.

En ese sentido, instaron a una respuesta firme de los actores internacionales: “Exigimos a los gobiernos democráticos, a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos ya los medios de comunicación del mundo libre que rompan con todo intento de normalización de la dictadura, intensifiquen las sanciones individuales contra los responsables de estos crímenes, respalden implementar los procesos ante la Corte Penal Internacional y asuman como objetivo claro la salida del régimen y el desmantelamiento completo de su aparato represivo, junto con la liberación total e. incondicional de todos los presos políticos”, exhortaron.

El comunicado cierra con un llamado categórico a poner fin al uso de los presos políticos como herramientas de negociación política: “No más ‘puerta giratoria’: los ciudadanos venezolanos injustamente detenidos no pueden seguir siendo rehenes ni fichas de negociación“.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.