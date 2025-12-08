OVP responsabiliza al Estado por 25 muertes de presos políticos bajo custodia desde 2015

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabilizó al Estado venezolano por la muerte de 25 personas que se encontraban detenidas por razones políticas entre 2015 y 2025. La organización enfatiza que estas muertes ocurrieron bajo custodia del Estado y que el gobierno “tendrá que responder ante la justicia”.

En un comunicado difundido en redes sociales, el OVP cuestiona las condiciones en las que se dieron estas muertes: “¿En qué Gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado?”, señaló la organización.

Asimismo, denuncian que desde hace 26 años, el Estado ha transformado las cárceles en “centros de torturas”, donde se somete a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prolongados y se les niega la atención médica. Según el OVP, ninguna de estas personas, que fueron detenidas de forma arbitraria, “debieron morir en una prisión”.

La organización documenta 25 fallecimientos, incluyendo el caso del exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Javier Díaz Figueroa (quien murió el 6 de diciembre de 2025 y estaba recluido en El Helicoide). El OVP específicamente denunció que Alfredo Díaz murió por la privación ilegítima y la falta de atención médica a la que estaba sometido. “Alfredo fue asesinado”, alertó la ONG.

La OVP concluye que la privación de libertad en este contexto es equivalente a una condena a muerte, al afirmar que un juez del gobierno venezolano cuando priva de libertad a un preso político, lo está condenando a muerte.

En 26 años el régimen ha convertido las cárceles en centros de torturas, donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prologados, sin acceso a una defensa privada y la nula atención médica, con el objeto de…

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.