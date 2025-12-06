Muere en El Helicoide Alfredo Díaz, preso político y exgobernador de Nueva Esparta

Falleció bajo custodia Alfredo Díaz Figueroa, exgobernador del estado Nueva Esparta, quien fue detenido en noviembre de 2024, en medio de la represión poselectoral. Estaba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.

El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática (legítimo) publicó este sábado, 6 de diciembre, una nota de duelo confirmando la partida de Díaz, enviando un mensaje de condolencias a la familia del exgobernador y dirigente de dicho partido. “Serás recordado con amor y cariño por todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocerte”, cierra el comunicado, difundido en las redes sociales del partido político.

A finales de noviembre de 2024, fue detenido por funcionarios del Sebin y, posteriormente, sometido a “desaparición forzada” durante varios días. Su esposa, Leynys Malavé, denunció que la detención ocurrió en Ospino, estado Portuguesa, mientras él viajaba por tierra para salir del país. El pasado 25 de noviembre, la organización Amnistía Internacional denunció que Díaz ya llevaba un año detenido arbitrariamente.

‘Alfredito Díaz’, como lo llamaban, era militante de Acción Democrática. Comenzó su carrera como concejal electo del municipio Mariño de Nueva Esparta, cargo para el que fue reelecto en varias ocasiones, llegando a ser presidente del Concejo Municipal de Mariño. Más tarde se convirtió en alcalde de Mariño en 2008 y fue reelecto en 2013 para este cargo. Posteriormente, se convirtió en gobernador de la entidad para el período 2017-2021.

“Es otra víctima de la dictadura”

Dirigentes políticos enviaron un mensaje de condolencias por el fallecimiento de Díaz, quienes responsabilizaron a la administración de Nicolás Maduro por mantener a los presos políticos en precarias condiciones en los centros de detención, sin acceso a atención médica oportuna.

“Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura. Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad”, denunció en su cuenta de X Leopoldo López, dirigente nacional de Voluntad Popular.

Muere en el centro de tortura Helicoide Alfredo Díaz, exalcalde, amigo, patriota y luchador.



Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura.



Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la… https://t.co/BoSGwMnJJN pic.twitter.com/mF19xWD0Wc — Leopoldo López (@leopoldolopez) December 6, 2025

“¡Mataron a Alfredito!”, fueron las palabras del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien calificó el fallecimiento de Díaz como “otro crimen más de la tiranía de Maduro”. Para Ledezma, ‘Alfredito Díaz’ “fue un infatigable defensor de los principios democráticos”.

“Muere en una de las cárceles preferidas de Maduro. Y duele decirlo: lo mataron. Sabían de sus problemas cardíacos. Sabían que necesitaba atención urgente. Y aun así le negaron la asistencia médica oportuna. No fue una muerte natural: fue otra ejecución silenciosa del régimen”, denunció Ledezma en su publicación.

¡Mataron a Alfredito!

Otro crimen más de la tiranía de Maduro. Esta vez, la víctima es un servidor público ejemplar, un hombre que consagró su vida entera a trabajar por su amado pueblo neoespartano. Alfredito fue alcalde y gobernador, pero, por encima de sus cargos, fue un… pic.twitter.com/10MaRv039a — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) December 6, 2025

Elisa Trotta, abogada defensora de los derechos humanos, recordó que ya van más de 10 presos políticos “que han fallecido en cautiverio del chavismo” desde el 28 de julio de 2024. Trotta instó a que todos los presos políticos deben ser liberados, porque “tanto dolor no puede seguir aumentando”.

Acabamos de enterarnos de la muerte del exgobernador y preso político Alfredito Díaz en el centro de torturas de El Helicoide. Otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal. Ya son más de diez presos políticos que han fallecido en cautiverio del chavismo desde… pic.twitter.com/Cz3G0UXYok — Elisa Trotta (@EliTrotta) December 6, 2025

Otros dirigentes como Juan Guaidó también lamentaron el fallecimiento de Díaz. En su cuenta de Instagram escribió: “Duele profundamente escribir de la muerte de Alfredito Díaz en custodia de la dictadura, un hombre bueno, un servidor público de verdad, y un venezolano que dedicó su vida a su pueblo”.

Muertes bajo custodia representan “violaciones gravísimas” a los DDHH

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) manifestó su “consternación y condena” ante las denuncias sobre la muerte de Alfredito Díaz en El Helicoide, “un lugar reiteradamente denunciado como centro de torturas y tratos crueles e inhumanos”.

“Las muertes bajo custodia del Estado representan violaciones gravísimas a los derechos humanos, especialmente cuando existen denuncias de falta de atención médica, negligencia o impedimentos para recibir tratamiento oportuno. El Estado tiene la obligación absoluta de proteger la vida y la integridad de toda persona que mantiene bajo su responsabilidad”, denunció la ONG vía X.

De acuerdo con los reportes recibidos por la organización, a Díaz se le habría negado atención médica adecuada, “una práctica que organizaciones nacionales e internacionales han documentado con preocupación en numerosos casos de presos políticos en Venezuela”. De confirmarse estas denuncias, “estaríamos ante una muerte prevenible y producto de una grave omisión del deber de protección”.

“Esta nueva muerte —en circunstancias que aún deben ser esclarecidas— incrementa la alarma por la integridad de quienes permanecen detenidos en condiciones inhumanas”, alertó JEP.

La organización exigió una “investigación independiente, inmediata y transparente sobre las circunstancias de la muerte de Alfredito Díaz”, así como la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente; y el “acceso urgente a atención médica adecuada para todos los privados de libertad por razones políticas”.

#ATENCIÓN Expresamos nuestra profunda consternación y condena ante las informaciones sobre la muerte del exgobernador y preso político Alfredito Díaz en las instalaciones de El Helicoide, un lugar reiteradamente denunciado como centro de torturas y tratos crueles e inhumanos.… pic.twitter.com/mFVX15DI2T — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) December 6, 2025

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunció que Díaz “estuvo aislado e incomunicado por más de un año, sin poder ver a su familia ni despedirse de su madre, fallecida durante su detención”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.