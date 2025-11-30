Tensiones con EEUU: Aviadores colombianos piden a Copa detener vuelos a Venezuela

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, aerolíneas internacionales como la panameña Copa Airlines y la colombiana Wingo confirmaron que mantienen sus operaciones desde y hacia el país.

Esta situación se da en el contexto de un comunicado del Gobierno venezolano, que calificó la advertencia estadounidense como una “amenaza colonialista” y una violación a su soberanía.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) emitió un comunicado urgente dirigido a Copa Airlines, en el que hace un un llamado” respetuoso y firme” a la aerolínea para que suspenda temporalmente sus vuelos hacia y desde Venezuela.

ACDAC expresó gran preocupación al observar que Copa Airlines “continúa manteniendo operaciones en esta zona, a pesar de las advertencias y publicaciones recientes emitidas por la Federal Aviation Administration (FAA)”.

La Asociación señaló que otras compañías aéreas que operan en Colombia ya han decidido suspender sus vuelos debido al “evidente escalamiento de las tensiones” y en atención a las recomendaciones de distintas autoridades aeronáuticas internacionales.

El director de Seguridad Aérea de ACDAC, Luis Fernando Orjuela Sierra, instó a Copa a analizar la situación con la mayor profundidad posible y adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de sus pasajeros y tripulaciones, enfatizando que la seguridad operacional debe prevalecer como principio esencial.

Postura de Copa y Wingo

La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines informó previamente a EFE que sus “operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas”, aunque lo hace “con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos“. La aerolínea destacó estar en comunicación con la FAA, la cual, según Copa, “ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria“.

Por su parte, la aerolínea de bajo costo Wingo aseguró que su operación entre Colombia y Venezuela no ha sido modificada, ya que no ha recibido “notificación oficial, por canales formales”. La compañía señaló que sigue “monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo”.

El Gobierno de Maduro condenó la acción de Estados Unidos como una “agresión extravagante, ilegal e injustificada” que viola los principios del Derecho Internacional. El comunicado oficial denunció además que la acción estadounidense ya causó la suspensión de los vuelos de repatriación del Plan Vuelta a la Patria, que hasta la fecha había facilitado el retorno de 13 956 migrantes venezolanos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.