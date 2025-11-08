Padres del defensor Eduardo Torres piden que sea liberado a seis meses de su detenciÃ³n

El abogado defensor de derechos humanos de Provea, Eduardo Torres, cumplirÃ¡ este 9 de noviembre seis meses detenido. Sus padres difundieron un video en redes sociales para exigir su libertad.

“Lleva injustamente privado de libertad seis meses, igual que cientos de venezolanos mÃ¡s. Hay que seÃ±alar que nosotros los venezolanos tenemos una ConstituciÃ³n que expresa claramente que somos un paÃ­s soberano, libre y democrÃ¡tico. Sin libertad no hay democracia. Y tambiÃ©n la Carta Magna reza que todo venezolano debe defenderla. Defenderla no es delito, eso es lo que ha hecho Eduardo Torres y toda esa gente que estÃ¡ detenida es eso”, expresÃ³ su padre Juan Torres.

“Defender derechos humanos, defender la ConstituciÃ³n no es ningÃºn delito, asÃ­ que le exigimos a los que hoy controlan las leyes y el poder libertad plena para Eduardo Torres y los que estÃ¡n en su misma condiciÃ³n”, reclamÃ³.

"Defender Derechos Humanos, defender la ConstituciÃ³n no es ningÃºn delito".



Maritza MuÃ±oz y Juan Torres, padres de nuestro compaÃ±ero Eduardo Torres, exigen su libertad tras seis meses de la arbitraria detenciÃ³n del abogado y Defensor de Derechos Humanos.



"Libertad plena paraâ€¦ pic.twitter.com/kZJ88aNIX4 — PROVEA (@_Provea) November 7, 2025

Cinco meses incomunicado

Torres era uno de los defensores que acompaÃ±aba a familiares de vÃ­ctimas de desapariciÃ³n forzada a introducir los habeas corpus en los tribunales. Fue visto por Ãºltima vezÂ el viernes 9 de mayo, luego de salir de una reuniÃ³n en Parque Central alrededor de las 4 de la tarde. En esa ocasiÃ³n se comunicÃ³ con su esposa por telÃ©fono y le dijo que iba rumbo a su casa.Â

Previo a las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo de este aÃ±o, el fiscal general impuesto por laÂ extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informÃ³ que Torres habia sido detenido por su presunta vinculaciÃ³n con un supuesto plan para generar violencia en el marco de esos comicios.Â Â

Al defensor de derechos humanosÂ le imputaron los delitos de conspiraciÃ³n, terrorismo, traiciÃ³n a la patria y asociaciÃ³n para delinquir y lo mantuvieron en situaciÃ³n de incomunicaciÃ³n total hasta el pasado 9 de octubre, cuando pudo recibir la primera visita de su familia.Â

De acuerdo a Provea, TorresÂ se encuentra recluido en la cÃ¡rcel de Yare IIÂ en el estado Miranda. En agosto de 2025, Las relatorÃ­as sobre Libertad de ExpresiÃ³n, Personas Defensoras,Â Independencia JudicialÂ y Libertad de AsociaciÃ³n, asÃ­ como los grupos de trabajo ONU sobre Detenciones Arbitrarias y DesapariciÃ³n Forzada, denunciaron en un comunicado conjunto la violaciÃ³n de derechos fundamentales de Eduardo Torres. La audiencia preliminar del defensor tambiÃ©n ha sido suspendida en tres oportunidades.

La ONG Justicia, Encuentro y PerdÃ³n considerÃ³ que su detenciÃ³n, basada en imputaciones de delitos como conspiraciÃ³n, terrorismo y traiciÃ³n a la patria, “se enmarca en un patrÃ³n de acusaciones desproporcionadas y sin las debidas garantÃ­as judiciales, dirigido contra activistas, defensores y abogados comprometidos con la justicia”, lo que denuncian, genera una afectaciÃ³n “fÃ­sica y emocional del detenido y su familia, la incertidumbre prolongada ante la falta de respuestas judiciales, y la erosiÃ³n de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar justicia”.

Destacan tambiÃ©n que “la suspensiÃ³n injustificada de audiencias y la falta de informaciÃ³n oficial constituyen claros ejemplos de denegaciÃ³n de justicia” y de vulneraciÃ³n del derecho al debido proceso.

SegÃºn el Ãºltimo balance de Foro Penal, publicado este 8 de noviembre, en Venezuela hay 884 presos polÃ­ticos. 767 son hombres, 117 mujeres y 4 adolescentes.