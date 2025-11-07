Vence período de gracia del TPS 2021 para venezolanos en EEUU: ¿Qué opciones quedan?

Este viernes 7 de noviembre venció el período de gracia establecido tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos del año 2021, sin período de adaptación ni vías alternativas inmediatas para regularización.

Con la cancelación de este beneficio, unos 250 000 venezolanos quedarían en riesgo de deportación. Sumados a los que tramitaron este amparo en 2023 -que también expiró meses atrás-, la cifra de venezolanos en riesgo de deportación aumenta a 600 000.

William Díaz, el fundador de Casa de Venezuela, declaró a Radio Francia en español que hay mucha angustia entre la comunidad y que muchos de los afectados están saliendo del país: “No tienen otras opciones, están yéndose y es la recomendación nuestra, si te quedas uno o dos días ilegal te generan una sanción de hasta diez años sin poder venir a Estados Unidos”.

Jorge Cancino, editor de inmigración de Univisión, explicó en un reporte que los afectados con este vencimiento quedan sin permiso de trabajo, licencia de conducir y sin la protección para ser deportados.

Las personas que quedan exentas de esta aplicación son quienes recibieron un permiso de trabajo antes del 5 de febrero de 2025 con fecha de validez hasta el 2 de octubre de 2026. “Esas personas tienen garantizada su permanencia y derecho a trabajar en Estados Unidos”.

Destacó también que estarían protegidos quienes tienen una solicitud de asilo pendiente para presentarse ante un juez de inmigración. “Lo que deben tener en cuenta es que esa petición de asilo no los va a liberar en caso de ser detenidos. En la mayoría de los casos, los abogados están indicando que pueden ser detenidos y quedar privados de libertad mientras se desarrolla el caso de asilo”.

¿Quedan opciones para los ciudadanos?

La decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue avalada posteriormente por la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado 3 de octubre, una de las medidas adoptadas por dicho gobierno en el marco del endurecimiento de su política migratoria.

Tras una revisión de las condiciones en Venezuela, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó que el país ya no cumple con los criterios para mantener el TPS.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en ese país deberían emprender su regreso a Venezuela.

Las alternativas legales que indican, persisten para evitar la deportación, son las siguientes

Solicitar asilo político, si la persona puede demostrar persecución o riesgo de regresar.

Pedir ajuste de estatus a través de vínculos familiares, laborales o matrimoniales con ciudadanos o residentes permanentes.

Aplicar a visas humanitarias, como la U (para víctimas de delitos) o la T (para víctimas de trata). En algunos casos, presentar una moción de reapertura o apelación si hubo un proceso migratorio pendiente.

Adelys Ferro, activista y directora del Venezuelan American Caucus, conversó con #DNews sobre la difícil situación migratoria en la que se encuentran miles de ciudadanos.

“Acá en Estados Unidos no hay embajada ni consulado venezolano desde 2019. No hay nadie que nos represente ni esté levantando la voz en el ámbito político ante la administración Trump. No tenemos quien nos gestione un pasaporte, o identificación, eso significa que aún las personas que se quieren ir muy probablemente no podrñán, porque quienes entraron por la Frontera Sur, muchos venían con identificación y la Patrulla Fronteriza se las retuvo al ingresar. Otros la perdieron durante estos años. Yo no tengo pasaporte desde 2019 y si fuese a Venezuela terminaría presa”, narró Ferro.

Agregó que muchos venezolanos han comprado casas, tienen negocios e incluso emplean gente, y esta situación del TPS representa una “tragedia” para su permanencia.

Capriles pide ayuda a la comunidad internacional

El dirigente político Henrique Capriles Radonski rechazó la decisión ejecutiva de la administración Trump que, afirmó, “deja a tantas familias en la incertidumbre después de años de esfuerzo y trabajo honesto”.

Destacó que la inmensa mayoría de los venezolanos “no han cometido ningún delito o falta en los Estados Unidos” y que las actuaciones de unos pocos “no debería nunca afectar a toda una comunidad que desde el día uno han puesto todo para salir adelante y contribuir al desarrollo de una nación”.

El excandidato presidencial y electo como diputado a la AN de corte oficialista que se instalará en enero de 2025 recordó que los migrantes venezolanos no se fueron por gusto, sino que huyeron “de la crisis, de la persecución y del fracaso de una falsa revolución que destruyó a nuestro querido país”.

Lamentó que esos mismos ciudadanos ahora estén en riesgo de ser “perseguidos en EEUU, maltratados y deportados, obligados a volver sin garantías de libertad, democracia ni condiciones de vida dignas”, situación que denunció, viola los derechos humanos.

En ese sentido, pidió “a la comunidad internacional en su diversidad” apoyo para un pueblo “que sigue luchando por sobrevivir y por reencontrarse con la libertad”

🇻🇪 Fin al TPS para venezolanos en Estados Unidos



