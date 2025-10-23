Más de una persona por día ha sido detenida en octubre

De acuerdo a la organización Vente Venezuela, la cifra de personas detenidas durante octubre ascendió a 35, más de una por día en apenas 23 días transcurridos en el décimo mes del año.

Según una publicación en X de Orlando Moreno, coordinador nacional de la tolda liderada por el premio Nobel de la Paz 2005, María Corina Machado, van más de 30 rehenes políticos en un mes, que al todavía le resta una semana por terminar.

Moreno expuso que de su partido hay 20 detenidos, siete de otras organizaciones políticas, tres miembros de la sociedad civil y hasta ahora han liberado o excarcelado a cinco personas.

Desde Vente Venezuela exigen la liberación de todos los presos políticos.

“El mundo debe actuar contra este patrón criminal. Ya notificamos a organismos internacionales de derechos humanos”, escribió Moreno.

La sección de Derechos Humanos de VV informó que este miércoles 22 de octubre, el gobierno de Maduro secuestró en horas de la tarde a Wladimir Alejandro Yépez, dirigente del partido en Lara.

Según testigos, Yépez fue sacado de su vivienda a la fuerza por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin una orden judicial.

“Se lo llevaron vulnerando todos sus derechos, familiares temen por su integridad física y exigen información sobre su paradero”, colocó el partido en X.

También en el estado Lara, el pasado viernes 17 de octubre detuvieron a los hermanos y estudiantes universitarios José y Omario Castellanos, y su madre, Blanca de Loaiza, luego de que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda.

El sábado 18 de octubre previo a la canonización de San José Gregorio y Santa María, activistas desplegaron una bandera y fotografías de los presos políticos en Roma.

845 personas están presas en Venezuela por pensar diferente, de acuerdo al más reciente balance de la ONG Foro Penal.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.