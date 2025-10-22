Josep Borrell: “María Corina Machado merece respeto”

El exjefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo recientemente que María Corina Machado, ganadora de la edición del Premio Nobel de la Paz de 2025, merece respeto.

“Por los riesgos que ha tomado en su lucha por alcanzar la democracia en Venezuela contra un dictador sanguinario”, dijo el diplomático al canal de televisión de Cataluña 2cat.

Pese la empatía demostrada con la líder opositora, Borrell expresó que no votaría por Machado si fuese española porque representa coordenadas ideológicas “de derecha“.

El exmiembro de la Unión Europea enfatizó que el rol que ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis venezolana no representa a la sociedad española.

“Es una persona que no representa a España. No me ha gustado nada el modo en el que ha actuado con Venezuela”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel expuso que Machado ha sido una figura clave unificadora de la oposición en el marco de un Estado brutal y autoritario.

“Machado ha sido una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida; una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y de un gobierno representativo”, dijo el presidente del comité, Jorgen Wayne Frydnes.

Frydnes aseguró que Venezuela pasó de ser un país próspero y relativamente democratico a un Estado autoritario.

Machado debe recoger su premio Nobel el venidero 10 de diciembre en Oslo, Noruega, pero su asistencia está en entredicho por su situación de clandestinidad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.