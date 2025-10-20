Pietro Parolin pidió abrir las prisiones injustas en Venezuela

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, pidió por los detenidos injustamente en la primera misa de acción de gracias por la canonización de san José Gregorio y santa María Carmen efectuada en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro en Roma.

“Escucha las palabras del Señor, que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos”, dijo quien fuera Nuncio Apostólico en Venezuela de 2009 a 2013.

El cardenal expuso que solo de esa forma Venezuela podrá responder a su vocación de paz.

“Haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide, buscando los medios y las instancias para encontrar soluciones comunes a los grandes problemas que te afectan, poniendo el bien común como objetivo de toda actividad pública”, dijo ante decenas de feligreses, la mayoría de nacionalidad venezolana.

Parolin expresó que con la canonización de santa María Carmen, la iglesia persigue rendir un homenaje a la mujer fuerte.

“Que trabaja y construye y que es garante de la transmisión de la fe a las generaciones que se le ha confiado. En ella la Iglesia celebra la fuerza del genio femenino venezolano”, enfatizó.

Con respecto a san José Gregorio aseguro que solo su presencia era sanadora.

“Lo vemos solícito, recorriendo a pie las calles de la ciudad, llevando la pericia médica, pero también el bálsamo del consuelo”, dijo.

Para referirse a los primeros dos santos venezolanos, el sacerdote italiano citó la primera carta del apóstol san Juan (3, 14-18): “Solo amando a los hermanos se pasa de la muerte a la vida. El que no ama permanece en la muerte”.

Parolin indicó que ese es el antiguo mensaje que san José Gregorio y santa María Carmen actualizaron de “modo heroico” en su tiempo.

“Ellos nos llaman a vivirlo a nuestra vez, siguiendo el ejemplo del Maestro y Señor y el ejemplo que ellos nos ofrecieron”, sentenció.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.