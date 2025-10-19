Así se vivió la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Con las campanas de la plaza de San Pedro en El Vaticano de fondo, el papa León XIV canonizó este domingo a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

El Sumo Pontífice calificó a Hernández como un “benefactor de la humanidad con un corazón encendido de devoción” y a Rendiles como una “carismática fundadora”.

“Hoy están ante nosotros los nuevos santos y santas, que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe, más aún, han sido ellos mismos lámparas capaces de difundir la luz de Cristo”.

En la misa, el papa subrayó que los recién proclamados santos no son héroes ni “paladines de un ideal cualquiera”, sino hombres y mujeres auténticos.“Que su intercesión nos asista en las pruebas y su ejemplo nos inspire en la común vocación a la santidad. La fe, comparada con grandes bienes materiales y culturales, científicos y artísticos, sobresale; no porque estos bienes sean despreciables, sino porque sin fe pierden el sentido”.

Agitando banderas y gorras tricolores, miles de venezolanos plenaron la plaza en Roma desde tempranas horas para ser testigos de la histórica ceremonia.

Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo. Se graduó de médico en 1888. Fundó la Academia Nacional de Medicina y combatió la gripe española, que mató al 1% de la población del país.

El ahora santo atendió de forma gratuita a pacientes pobres, incluso a los más necesitados les daba dinero para comprar medicinas.

Rendiles nació sin su brazo izquierdo en 1903 y pese a su discapacidad en una época donde la medicina no estaba avanzada, fundó la Congregación de las Siervas de Jesús, antes de su muerte en 1977.

Para ser canonizado se requieren tres condiciones: haber realizado al menos dos milagros, tener fallecido al menos cinco años y haber llevado una vida cristiana ejemplar.

Hernández intercedió por la curación de la niña Yaxury Solórzano Ortega, quien en 2017 recibió un tiro en la cabeza en el asalto de unos delincuentes y ante la falta de otro milagro -pese a cientos de testimonios de sanación- el fallecido Papa Francisco aprobó su canonización por “venerable”.

Por su parte, a Rendiles le atribuyen la plena recuperación de la también niña Fabiola de Abreu Obadía, quien padecía meningitis y encefalitis y de la doctora Trinette Durán de Branger, quien había perdido la movilidad de su brazo derecho luego de un accidente en un quirófano.

Fiesta en toda Venezuela

Mientras en Roma celebraban la canonización de los nuevos santos venezolanos en el país la gente salió a celebrar la santidad de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Desde la medianoche de este domingo 19 de octubre, centenares de feligreses se reunieron en el Santuario de Nuestra Señora de La Candelaria, donde reposan los restos de San José Gregorio.

Tras la aprobación de la canonización en Roma, desde Caracas se puso la aureola de santo a la imagen de José Gregorio Hernández.

También en la Plaza Bolívar de Chacao y en la casa donde vivió Hernández en La Pastora.

Igualmente hubo vigilias en varias ciudades del interior del país, incluyendo Isnotú.

