Delegación de Bolivia “indiferente” ante el clamor de familiares de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) realizó su tercera parada de la “Ruta Global por la Justicia” este miércoles, 17 de septiembre, esta vez en la Embajada de Bolivia, donde, según denunciaron, la delegación se hizo “indiferente” ante el clamor de las víctimas de la represión en Venezuela.

Acompañando a familiares, el Clippve acudió a esta sede diplomática como parte de una jornada de visitas a embajadas en Caracas, que tiene como objetivo demandar apoyo diplomático ante la arremetida contra los presos políticos y las desapariciones forzadas registradas en los últimos días. Sin embargo, el embajador no recibió al grupo de familiares.

“Vinimos a la Embajada de Bolivia a solicitarle al embajador su cooperación diplomática para que nos ayude a mejorar las condiciones carcelarias, para que sea un vocero, un intermediario. Sin embargo, el señor salió temprano, no nos recibió, dejó al personal de mantenimiento quien fue que nos recibió y nos firmó el documento. Ellos sabían que hoy íbamos a venir. Nosotros avisamos por nuestras redes, sin embargo no nos recibieron. No tuvieron la voluntad de recibirnos”, denunció una de las participantes de la manifestación.

En sus redes sociales, el Clippve señaló que el embajador “solo se asomó brevemente, no para escuchar a las madres, familiares o defensores que acudimos a su sede, sino para verificar que nuestras pancartas —con mensajes de libertad y solidaridad— no ‘dañaran’ la fachada recién pintada de la Embajada”.

La organización señaló que a diferencia de otras delegaciones diplomáticas como Colombia, Japón, Suiza, Brasil y la Unión Europea, que sí los recibieron “con respeto institucional”, la delegación de Bolivia “decidió ignorar nuestras voces”.

“Esta respuesta contrasta profundamente con los valores de los pueblos originarios y la historia de lucha del pueblo boliviano por el respeto a la dignidad y los derechos humanos. A pesar de ello, las víctimas seguiremos de pie, llevando esta lucha a todas las naciones del mundo que se mueven por la sensibilidad y el compromiso irrestricto con los derechos humanos, más allá de las afinidades ideológicas”, añadió el Clippve.

#RutaGlobalPorLaJusticia | 🇧🇴Bolivia se hace indiferente en el tercer día de la Ruta Global



La representación diplomática de Bolivia en Venezuela optó por la indiferencia ante el dolor de las víctimas de la represión. En lugar de mostrar solidaridad para que no se sigan… pic.twitter.com/LVIb3fdtlj — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 17, 2025

🇧🇴 Bolivia conoce la represión, ¡Hoy puede ayudar a frenarla! Familiares de personas detenidas por motivos políticos se concentran al frente de la Embajada de Bolivia en Caracas como parte de la #RutaGlobalPorLaJusticia. pic.twitter.com/f89h8XXhXZ — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 17, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.