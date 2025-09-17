Denuncian “desaparición forzada” de defensor de derechos de los campesinos en Yaracuy

Organizaciones y defensores de derechos humanos denunciaron este martes, 16 de septiembre, la “desaparición forzada” de Pedro Hernández, director general de la ONG Campo, una organización del estado Yaracuy que defiende los derechos campesinos y de las personas que trabajan en las zonas rurales.

La ONG Caleidoscopio Humano señaló en su cuenta de X que los familiares de Hernández denunciaron su “desaparición forzada”, luego de que presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo interceptaran en horas de la tarde del martes.

Según la profesora Daniela Castillo, el defensor de DDHH habría sido interceptado por personas encapuchadas y desde entonces se desconoce su paradero. Mientras tanto, el movimiento ciudadano Libertas alertó que la vida e integridad física de Hernández corren peligro. “Hacemos un llamado urgente al mundo a exigir su aparición con vida y libertad inmediata”, señaló.

En redes sociales denunciaron que además de Hernández, habrían sido detenidos su papá, Pedro Hernández Serrano; y su esposa, Natalia Álvarez, madre de una bebé muy pequeña.

Pedro Hernández ha denunciado desde hace años la persecución política, amenazas y discriminación hacia campesinos. En el año 2020, denunció que funcionarios de la Alcaldía de Bolívar, en Yaracuy, se mantenían contra un grupo de campesinos que trasladó en camilla el cadáver de un hombre, luego de conocer que la ambulancia asignada al municipio no tenía gasolina. El hecho se registró en Cerro Negro, del sector Tierra Fría.

En 2021, tuvo un rol clave Pedro Hernández, en documentar y denunciar las irregularidades durante la campaña electoral en Yaracuy. Señaló que el proceso se desarrolló en medio de una emergencia humanitaria y bajo nuevos mecanismos de coacción política, como la venta de combustible subsidiado solo a quienes asistían a actos del PSUV.

Además, ha presentado informes comunitarios sobre las condiciones de vida en zonas rurales del municipio Bolívar de Yaracuy. Estos estudios se basan en diagnósticos con familias de comunidades rurales, analizando temas como vivienda, agua potable, educación, salud, saneamiento.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.