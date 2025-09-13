Edmundo González sobre ubicación de Machado: “Yo no sé ni quiero saber dónde está”

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia repasó el último año de su vida en el exilio, marcado por la denuncia del “fraude” electoral en Venezuela y por su labor diplomática para visibilizar la crisis del país, así como también habló sobre su yerno Rafael Tudares y sobre la opositora María Corina Machado.

En una entrevista que concedió a RTVE, relató cómo ha buscado apoyo político internacional, las amenazas y presiones que enfrenta su familia en Caracas y su convicción de que el “día uno después de Maduro” debe estar enfocado en la reconstrucción económica, social e institucional de Venezuela.

“Ha sido un año muy productivo”

González Urrutia está próximo a cumplir un año exiliado en España, después de haber recibido un salvoconducto de la administración de Nicolás Maduro para salir del país tras las elecciones presidenciales de 2024, donde según el Comando ConVzla el ganador fue el opositor.

“Ha sido un año muy intenso porque me ha permitido hacer lo que no hubiera podido hacer en Caracas, aun estando en libertad allá. Yo no he hecho sino visitar, en lo que a España se refiere, a todas las fuerzas políticas del Congreso. He visitado a los expresidente y líderes de opinión. Por otra parte me ha permitido salir al exterior y tener contacto con muchos países, gobiernos extranjeros, empresarios, dirigentes políticos. Ha sido un año muy productivo para mí y para la causa de la democracia en Venezuela”.

La situación es “muy tensa”

González Urrutia sostuvo que el ambiente en Venezuela sigue siendo “muy tenso, polémico y crispado” tras las elecciones presidenciales.

“Después de haberse robado una elección como la que se hizo en Venezuela, donde la candidatura que yo representaba tenía una amplísima mayoría, y que ganó abiertamente, y que hubiese sido mucho más amplia la victoria si se permitía el voto de los venezolanos en el exterior. Precisamente por eso no lo permitieron”.

Cartel de los Soles y presencia militar en el Caribe

Al ser consultado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las designaciones del Cartel de los Soles como una organización “terrorista”, González Urrutia consideró que “algo tiene que ocurrir”.

“Dicen que ese cartel está conformado por buena parte de los generales del régimen, que mantienen un control sobre los aeropuertos, la rutas donde se mueven los cargamentos de droga, etc”.

“Algo tiene que pasar, porque un país no puede estar al vilo de lo que tenemos, 4000 o 6000 efectivos de las FFAA de Estados Unidos, acantonados en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, F35. Algo tiene que ocurrir, no hay duda de eso. Debe ser pronto. Ojalá no ocurra y Maduro reflexione y tenga el coraje de abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”.

“Había muchos riesgos y amenazas”

Recordó además los momentos previos a su salida de Venezuela, cuando debió resguardarse en dos sedes diplomáticas por amenazas en tras recibir una alerta de que podrían detenerlo.

“Veníamos de una concentración hermosísima en la avenida Francisco de Miranda, que fue muy concurrida, y alguien llega a mi oficina, cerca de esa zona y me dicen ‘mire, candidato, vienen por usted’. Con esas palabras yo tomé la decisión de salirme de allí. Originalmente me fui a la Embajada de los Países Bajos y allí pasé 37 días resguardado y protegido por el gobierno de Holanda, y después vino la opción de venirme a España. Aguardé dos o tres días y me vine en un avión de la Fuerza Aérea española que me fue a buscar”.

Y afirma que esas amenazas todavía persisten: “Ayer mismo en una rueda de prensa el fiscal del régimen decía ‘que venga, que aquí lo estamos esperando’. Las amenazas que ya sabemos de donde provienen y lo que significa eso”.

Habla de su yerno

González Urrutia recordó que su yerno Rafael Tudares está detenido desde hace ocho meses y se desconoce su paradero. Para González Urrutia, esa detención es en su contra porque su yerno no tiene nada que ver con política.

“Yo tengo un yerno que tiene ocho meses secuestrado, nadie sabe donde está. Mi hija va regularmente todas las semanas a la Defensoría Pública y le dicen ‘él tiene como centro de reclusión El Rodeo I’. Van al Rodeo I y le dicen ‘no, aquí no está'”.

“Eso no es para él, porque no es una figura pública, no es un dirigente político y no le gusta la política. Él es un profesional que tiene su vida en Venezuela y no se mete en política. Eso es contra mí, para presionarme, para doblegarme y se lo dijeron a ellos: ‘Dile a tu papá que deje la candidatura para no meterse en problemas'”.

No sabe dónde está María Corina Machado

Cuando le preguntaron sobre María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde el año pasado, el dirigente opositor afirmó no saber dónde está y que no desea saberlo.

“Ella está resguardada. Pocos sabrán dónde. Yo no sé ni quiero saber dónde está. Han tratado de conseguir gente que trabaja con ella en su entorno político y sacarle información y hasta ahora no han podido. No la han localizado. Hablo regularmente con ella y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, algunas acciones a futuro, cómo vamos a hacerla”.

Día uno después de Maduro

Una de las preguntas que le hicieron a González Urrutia fue cómo sería ese día uno después de Maduro. Según el opositor, lo primero sería trabajar por la recuperación económica y social.

“Ese día vamos a empezar a trabajar firmemente por la recuperación de Venezuela, económica y social, para recuperar la estabilidad de la moneda y los salarios. La situación económica es un desastre, honestamente hablando. A ese nivel de destrucción económica y social la han llevado”.

“Nosotros teníamos la obligación de juramentarme el 10 de enero. No estaban dadas las condiciones de seguridad para regresar en esa fecha. Y lo vamos a hacer tan pronto tengamos garantías de que puedo regresar sin ningún inconveniente. Nosotros tenemos engranados todos los planes para hacer un gobierno eficiente, donde se priorice el drama que viven los venezolanos. Todo eso está previsto y lo podemos poner en práctica a partir del día uno”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país