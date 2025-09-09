Andreína Baduel aseguró que niegan suministro de medicinas a su hermano detenido en El Rodeo

A través de una denuncia en su cuenta de X, Andreína Baduel aseguró que las autoridades de El Rodeo I se negaron a recibir la paquetería correspondiente a su hermano, Josnars Baduel.

La hija del fallecido exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, sentenció que su hermano necesita medicamentos para resistir el dolor y controlar crisis alérgicas, secuelas directas de las torturas por asfixia a las que ha sido sometido.

“Esto confirma lo que venimos denunciando: El Rodeo I no es un centro de reclusión, sino un centro de tortura. Y no se trata solo de Josnars. Hoy en Venezuela más de mil familias viven la misma agonía”, indicó Baduel.

Baduel manifestó que Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Jesús Armas y al menos 15 presos políticos más enfrentan aislamiento prolongado como forma de castigo, mientras que Roland Carreño y Freddy Superlano fueron sacados de El Helicoide y hasta el dia de hoy sus familias no poseen confirmación de dónde se encuentran.

“El aislamiento, la incomunicación y las desapariciones forzadas son tortura. No hay otra manera de nombrarlo. Son mecanismos de represión que buscan quebrar tanto a los presos como a sus familias”.

La activista informó que del 15 al 19 de septiembre, familiares y allegados de los presos políticos se movilizarán a las embajadas de España, Suiza, Boliva, Alemania e Italia en Caracas.

“Pediremos acciones diplomáticas concretas; desde la exigencia de visitas humanitarias del CICR en centros de tortura como El Helicoide y El Rodeo, hasta pronunciamientos por ciudadanos europeos y latinoamericanos detenidos arbitrariamente”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.