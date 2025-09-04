Hoy, en la corrupción nuestra de cada día: “Breaking Clap”

Tiene poder, maneja la calle y decide quién come… ¡es la jefa del CLAP! Como Walter White en su territorio, aquí manda quien controla la lista: premia a los que apoyan al gobierno y castiga a los que no. En su mundo, la lealtad política es la receta.

Ríete, pero no pierdas de vista que esto duele de verdad: la corrupción cotidiana usa el hambre para controlar, dividir y someter a la comunidad.

Corrupción nuestra de cada día

Una serie que mezcla humor y tensión para mostrar cómo los programas sociales pueden convertirse en armas de poder. Porque aquí, como en Breaking Bad, el juego no es solo químico… es político.

#CorrupciónNuestraDeCadaDía #CLAP #BreakingClap #ControlSocial