Las eternas colas en las estaciones de servicio donde el costo del combustible está subsidiado retrasan la cotidianidad de los venezolanos, y no son pocos los que le dan sus “5 dolitas” al bombero para ahorrarse tiempo y los cerca de $30 de diferencia que cuesta tanquear en las llamadas “bombas internacionales” . Así se forma la cola VIP, una de esas muestras cotidianas de abusos y corrupción que nunca hay que normalizar.

¿Hasta cuándo seguiremos enfrentando estas pequeñas trampas que nos ponen en nuestro día a día?

Dale play y ríete con nosotros, pero sin olvidar que estos actos cotidianos también construyen nuestro país. ¡Es hora de pelear! ✊✨

🔴 CORRUPCIÓN NUESTRA DE CADA DÍA

Una serie para reírnos de lo que duele. Y tal vez… pensarlo dos veces. Porque al final, la #corrupción no solo es la suma de los chanchullos, son nuestros derechos vulnerados.

⛽🤬#Los4Fantásticos: primeros pasos en #Venezuela ¡Tratar de surtir gasolina sin caer en la corrupción nuestra de cada día ni perder la paciencia ante los “favoritos” en las bombas!



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país