Provea advierte que militarización de frontera con Colombia puede repetir “abusos” del pasado

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que ante el anuncio hecho por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sobre el despliegue de 15 000 tropas y equipos para “resguardar la frontera” con Colombia, puede repetir “abusos” del pasado.

A través de su cuenta en X, Provea recordó que en el pasado, con operativos militares como “Escudo Bolivariano” o “Relámpago del Catatumbo”, quedó demostrado su “ineficacia” y lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares en nuestro país, “se elevaron” los abusos contra los pobladores fronterizos.

Además, Provea señaló que la dinámica estatal es la imposición de la seguridad territorial hegemónica, caracterizada por el privilegio del elemento militar-policial (la “mano dura”) por encima de otros aspectos de mayor relevancia como el desarrollo social e institucional, es decir, la presencia de un Estado que provea calidad de vida y garantice derechos.

Este lunes, Cabello informó el despliegue de más de 15 000 hombres en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, para fortalecer a las Unidades de Reacción Rápida de Combate (URRA), las cuales se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional. El propósito, según expresó, es garantizar una respuesta inmediata “ante cualquier eventualidad que atente contra la paz”.

“La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo, ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional”, recalcó la ONG.

Zulia y Táchira los más afectados

Luego de 2015, los abusos en el estado Zulia se incrementaron con el refuerzo de la presencia militar en La Guajira, aumentando con ello los abusos contra indígenas Wayuü y Añu.

En Táchira, las medidas de excepción aprobadas por Maduro dieron sustento a las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) que produjeron –entre otros abusos- el desplazamiento forzoso, hacía Colombia, de más de 20.000 personas que huyeron de la violencia militar-policial en Venezuela.

La organización destacó que en 2015, ocho estados de excepción afectaron a 26 municipios, provocando desplazamientos forzosos y una ola de estigmatización contra comunidades locales, acusadas de contrabando y traición a la patria.

Provea señaló que en ninguno de los ocho decretos de Estado de Excepción se mencionó la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, pese a que estas agrupaciones operan economías ilícitas en territorio nacional.

La ONG advirtió que esta nueva militarización de la frontera se produce en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, en el que la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino desde a “la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer castigos ‘ejemplarizantes’ para toda la población”.

Ante el anuncio hecho por el ministro de Interior, @dcabellor, sobre el despliegue de 15.000 tropas y equipos para “resguardar la frontera” con Colombia, expresamos:



Si bien el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar y defender el territorio y la soberanía… pic.twitter.com/jFGas8GwbI — PROVEA (@_Provea) August 27, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

