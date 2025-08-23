Cuando arreglar una falla eléctrica se convierte en corrupción cotidiana

👨🏻Tiene bigote, va de rojo y es corrupto. ¡Es Ma…..rio! Que ya no solo es plomero sino que le mete a la electricidad con una palanca que lo puso a trabajar en Corpoelec, pero se ha dedicado a hacer lo malo: cobrar lo que es un servicio público por fuera de su trabajo oficial. Ni Peach se salva de esta práctica corrupta en la que cae, porque no le queda de otra.

Ríete con nosotros, pero sin olvidar que estos actos cotidianos también construyen (o destruyen) nuestro país. Si ves prácticas irregulares, denúncialas por las vías adecuadas y apoya a quienes trabajan con integridad. Compartamos para que la energía sea para todos, sin atajos ni favores indebidos.

🔴 CORRUPCIÓN NUESTRA DE CADA DÍA

Una serie para reírnos de lo que duele. Y tal vez… pensarlo dos veces. Porque al final, la #corrupción no solo es la suma de los chanchullos, son nuestros derechos vulnerados.

🗣️Comparte en los comentarios algún caso donde la corrupción de todos los días te hizo parte de su juego macabro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país