Maduro anunció “ofensiva especial” para fortalecer la seguridad

Este martes 12 de agosto, Nicolás Maduro anunció el inicio de una “ofensiva especial” para fortalecer la seguridad de todo el país, integrando (según él) fuerzas civiles, militares y policiales.

“Hoy (martes) arranca una ofensiva especial para, en todos los 24 estados del país, más en la capital Caracas, lanzar esta línea que nos va a fortalecer la seguridad interna”, dijo Maduro en un acto transmitido por el canal de propaganda del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

Sin ahondar en detalles, Maduro dijo que se trataba de profundizar en la fusión popular-militar.

“Con planes de acción permanente, en la atención de la vida, de la comunidad, pero específicamente en la atención de los temas de la tranquilidad, la paz y la lucha contra el delito en todas sus formas”, agregó.

Nuevamente, Maduro se refirió a los cuadrantes de paz, diseñados inicialmente en 2018 para combatir la criminalidad en espacio de dos a cinco kilómetros.

El jueves pasado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compartió en redes sociales un video en el que anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien señaló como una amenaza para la seguridad del país norteamericano.

Bondi acusó a Maduro y a sus acólitos de emplear organizaciones como el Cartel de los Soles y de Sinaloa para introducir drogas ilegales en Estados Unidos”.

El canciller venezolano, Yván Gil, consideró la acusación de Bondi como una amenaza militar por parte de Estados Unidos, amparada en el supuesto derecho de combatir el narcotráfico. “Para convertir a Latinoamérica en un nuevo escenario de guerra colonial”, dijo.

Gil hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que “repudie estos actos terroristas propiciados por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados fascistas de la derecha venezolana”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.