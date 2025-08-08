Solicitaron medidas de protección para hermanas Baduel

Medidas de protección para las activistas Andreína y Margareth Baduel solicitó el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos.

De acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), desde el 18 de junio de este año, la hermanas Baduel han sufrido de un acoso sistemático por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

A mediados de junio, Andreína y Margareth ofrecieron una rueda de prensa donde denunciaron las graves violaciones contra los derechos humanos a los que son sometidos los presos políticos en Venezuela.

Según el Clippve, las hermanas Baduel han sido víctimas de seguimiento por parte de agentes y capturadas en imágenes no autorizadas.

El mes pasado, Andreína denunció la presencia de patrullas y encapuchados a las afueras de su residencia.

Precisamente en junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la activista.

“Se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”, reza el comunicado de la CIDH.

Andreína y Margareth son hijas del general y ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien falleció en custodia del Estado en 2021, tras permanecer 12 años preso.

También son hermanas de Josnars Adolfo Baduel, detenido en 2020 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.

El Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos es una iniciativa que data de 1997 de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse en alerta y exigir protección para las defensoras de derechos humanos en Venezuela”, esbozo una misiva del Observatorio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.