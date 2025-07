Denuncian detención arbitraria de presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas

El Colegio de Enfermería de Caracas denunció este martes, 22 de julio, la detención de Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas, hecho que se produjo frente a la sede gremial que representa.

Mediante un comunicado, la organización manifestó su “más enérgico rechazo” ante la detención de González y alertó: “Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos, gremiales y ciudadanos, y se inscribe dentro de un patrón alarmante de persecución sistemática contra líderes y lideresas del gremio de enfermería en Venezuela, cuyo único ‘delito’ ha sido alzar la voz en defensa de condiciones de trabajo dignas, salario justo y respeto a la profesión”.

Asimismo, exigieron la liberación de González así como “el cese de toda forma de hostigamiento, criminalización y persecución en contra de la Lic. Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermería de Caroní, y de todos los dirigentes que hoy enfrentan represalias por ejercer legítimamente la representación de sus agremiados”.

“Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre este preocupante contexto de represión que vulnera los principios fundamentales de libertad sindical, participación gremial y defensa del derecho a la salud. La enfermería no se calla, no se rinde y no está sola. En nombre de nuestras agremiadas y agremiados, alzamos la voz por la libertad, la justicia y la dignidad profesional”, finalizó.

Por su parte, la ONG Provea recordó la obligación del Estado de “garantizar condiciones de trabajo seguras, dignas y un salario suficiente”, como lo establece el artículo 87 de la Constitución y el artículo 98 de la Ley del Trabajo. “Ambos reconocen el derecho a una vida digna, con empleo justo y bien remunerado”, acotó.

También, la organización Fundehullan denunció que la detención de Yanny González es un “acto vulnera el debido proceso y la libertad personal, consagrados en el artículo 44 de la Constitución, así como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país