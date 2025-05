“El pueblo no convalidó un simulacro”: Edmundo González sobre comicios del #25May

En un mensaje colgado en su cuenta en X después de las 5:00 de la tarde del 25 de mayo, Edmundo González Urrutia opinó sobre la participación en el proceso comicial parlamentario y regional que se llevó a cabo en el país este domingo

“Hoy fuimos testigos de un evento que intentó disfrazarse de elección, pero que no logró engañar ni al país ni al mundo. El pueblo no convalidó un simulacro que pretendía legitimar lo que por naturaleza es ilegítimo. Lo que el mundo vio hoy fue un acto de coraje cívico. Una declaración silenciosa, pero contundente, de que el deseo de cambio, dignidad y futuro sigue intacto. El liderazgo no se impone. Se construye escuchando al pueblo”, escribió el excandidato presidencial de la oposición en julio de 2024.

A juicio de González Urrutia, “la verdadera mayoría habló desde el silencio que exige libertad” y “hay que saber oírlo”.

Consideró que el 28 de julio, luego de un resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral incompatible con las actas recabadas por la oposición y emanadas del propio sistema comicial que lo daban como ganador , “el régimen quedó al descubierto”.

“Eligió aferrarse al autoritarismo, y para sostenerse, recurre al terrorismo de Estado. Esa es la verdad que debemos enfrentar si queremos justicia y cambio real. A los venezolanos y a todos los actores políticos, les pido que leamos bien este momento. El país cambió. Ya no se conforma con promesas de poder momentáneo. El país, nuestra Venezuela, está anclada en una fuerza invencible: la de un pueblo decidido a recuperar su libertad”, insistió González Urrutia.

La defensa del resultado electoral del 28 de julio llevó a González Urrutia a un exilio forzado en septiembre de 2024. Además, el esposo de su hija, Rafael Tudares Bracho, fue detenido el pasado mes de enero y cumplió justo este 25 de mayo “138 días de desaparición forzosa”, informó la hija del político, Mariana González.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país