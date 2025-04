“Yo no funciono así”: Requesens promete que no pasará la página del #28Jul aunque participe en comicios de mayo

Este 29 de abril el exdiputado y expreso político, Juan Requesens, encabezó su primer acto de campaña de cara a las elecciones regionales del 25 de mayo, en las que correrá como candidato a la gobernación de Miranda con el apoyo de los partidos Unión y Cambio y Un Nuevo Tiempo.

Antes del acto, publicó un video en sus redes sociales en donde se refirió a su frase “yo me niego a rendirme”, que aseguró, le costó cinco años de su libertad y que también considera que lo define en actualidad.

A continuación, las frases más destacadas, tanto de su video promocional como de su acto en La Trinidad

“No vengo acá de profeta, vengo a hablarte de mis convicciones, de mis ideas de democracia, libertad, igualdad, justicia solidaridad, pero también vengo a hablarte de compromiso contigo, para cumplir tus expectativas, para demostrarte que sí se pueden lograr soluciones creativas, de impacto innovador a todas nuestras aspiraciones”.

“Lo que he aprendido es que detrás de cada venezolano hay un sueño, expectativa, amor, rabia, frustración, no importa la edad, pero también hay compromiso con nuestro país y con la gente y también voy a aportar a ello. Desde la gobernación de Miranda sé que puedo hacerlo, mi responsabilidad no es prometerte, mi responsabilidad es demostrarte con hechos e ideas que puedo mejorar tu vida”.

“A los que les preocupa si pasaremos la página del 28, pana, yo no funciono así. Yo soy Juan Requesens. El 28 de julio Venezuela demostró algo enorme y esa noche, a la fuerza, quisieron arrebatarnos la esperanza. El voto es tuyo, nuestro, no nos lo dejemos arrancar, no nos dejemos convencer de que el voto no sirve. Yo no voy a dejar de luchar, no es mi estilo”.

“En Miranda voy a trabajar por todos y para todos, en paz y tranquilos, construir una Miranda que sea reflejo de la Venezuela que soñamos, con carácter, donde podamos vivir bien”.

“Hay algunos que piensan que hago esto por miedo (…) yo estaba tranquilo, me levantaba a las 6:00 de la mañana, iba al trabajo, volvía a mi casa, me regresaba del trabajo, almorzaba. Miedo tengo ahorita, porque ustedes saben cómo es este gobierno, miedo por mis hermanos y por los candidatos”.

“Mientras yo esté en Venezuela yo no tengo opción porque esta es mi vida”.

“El Gobierno nos quiso arrebatar más que una elección, nos quiso arrebatar la esperanza. A la fuerza nos quieren hacer creer que aquí no vale la pena más nada, que acá hay que olvidarse de la política, que acá no hay forma de luchar contra el gobierno ni defender nuestros derechos. Nos quieren quitar el voto, que es nuestro, y nosotros ese domingo podemos dejar un testimonio increíble de lucha”.

“‘Yo me niego a rendirme’ fue una frase que dije yo, pero que se convirtió en un testimonio de cada venezolano dentro y fuera del país, porque ser venezolano nos llena de orgullo, pero es un gran desafío. Ser venezolano es despertarse en un país que no es tuyo, extrañar a tu gente. Para los que estamos, aquí es un desafío incalculable, ya que tenemos que lidiar con la falta de servicios públicos, educación, con la falta de esperanza, inseguridad y la incapacidad de progresar. ¿A mí el gobierno me va a decir que no le puedo echar bola para defender lo que la gente merece? No, chico”.

"¿Miedo? miedo tengo ahorita, porque ustedes saben cómo es este gobierno"



El candidato a la gobernación de Miranda, Juan Requesens dice tener miedo por su familia, por los otros candidatos, pero no quiso quedarse tranquilo y aceptó la candidatura cuando Henrique Capriles se lo… pic.twitter.com/Qv7rbDQoae — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) April 29, 2025

#29Abr 🚨 #urgentevenezuela



Juan Requesens: El #28Jul el Gobierno nos quiso arrebatar más que una elección, quiso arrebatar la esperanza. A la fuerza nos quieren hacer creer que aquí no vale la pena más nada



"El voto es nuestro y podemos dejar un testimonio de lucha" pic.twitter.com/5CK4V38KyL — Urgente Venezuela (@Urgente_VE) April 29, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país