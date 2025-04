Senador de Estados Unidos exigió la liberación del periodista Rory Branker

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, exigió la liberación del periodista Rory Branker, quien trabajaba para el portal La Patilla.

A través de un mensaje posteado por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, en donde denunciaban la desaparición de Branker, Scott respondió que Estados Unidos “está observando” lo que está ocurriendo en Venezuela.

“Han pasado casi dos meses desde que Rory Branker, periodista de La Patilla y El Político, fue secuestrado por el narcorégimen ilegítimo de Maduro, en un nuevo intento de Maduro y sus secuaces por silenciar a cualquiera que se atreva a hablar en su contra”, denunció el senador republicano.

Rory Branker fue detenido el pasado mes de febrero cerca de su residencia. Durante su arresto, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevaron varios de sus dispositivos electrónicos, incluyendo tres laptops y tres teléfonos móviles.

Desde entonces, no se ha tenido información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud.

Sobre este caso, el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró durante la emisión de su programa “Con el Mazo Dando”, sin presentar pruebas, que Branker “fue capturado por extorsionar a personas mediante publicación de información falsa y otros delitos más”.

Cheryl Ann Branker, madre del periodista Branker, exigió a finales de febrero información sobre el paradero de su hijo.

En un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), expresó: “Quisiera saber dónde está mi hijo Rory Daniel Branker. No lo he visto en una semana y no sé si está desaparecido o dónde se encuentra. Esto me está matando, por favor”.