Adolescente con TDAH cumple tres meses detenido y sin acceso a una evaluación psicológica

Se cumplen tres meses desde que funcionarios encapuchados y armados detuvieron arbitrariamente a Jonathan Bravo, un adolescente de 17 años, cuando estaba en su casa en Coro, estado Falcón, el 11 de enero de 2025.

A lo largo de este tiempo, su familia ha denunciado irregularidades en el proceso de detención de Jonathan. Se le acusa de enviar unos supuestos mensajes en un grupo de WhatsApp en contra del gobernador de Falcón, Víctor Clark. Pero su mamá niega esas acusaciones.

El adolescente estaba por comenzar sus estudios de Odontología en la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS), después de haber culminado el curso introductorio. Tenía que inscribir formalmente la carrera el 13 de enero, pero su detención se lo impidió.

Además de ser víctima de una detención arbitraria y de ser menor de edad, su familia destaca que Jonathan fue diagnosticado desde los cinco años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y a los 12 le detectaron tips motores producto de la misma condición. El TDAH es un trastorno neuropsiquiátrico que genera dificultades para relacionarse, prestar atención, hiperactividad e impulsividad, condiciones que se pueden agravar en reclusión.

En declaraciones en marzo pasado a este medio su madre, Francys Palencia, destacó que el joven había presentado problemas de estrés.

“Con este trastorno que tiene y privado de libertad no puede estar bien, no es un muchacho común como los que están allí, él trae un problema que arrastra desde pequeño y eso combinado le afecta muchísimo. Aparte, desde niño se me ha enfermado, él es muy sensible, es un muchacho vulnerable a cualquier enfermedad”, contó entonces.