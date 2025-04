Impiden marcha de madres de adolescentes detenidos que querían llegar a Miraflores

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad marcharon este martes, 8 de abril, con el objetivo de entregar un documento en el Palacio de Miraflores para exigir la liberación de los adolescentes detenidos en el contexto poselectoral en Venezuela.

A eso de las 11:00 de la mañana un grupo de familiares de adolescentes detenidos y miembros del comité se concentraron en la Plaza Las Mercedes, ubicada en el Bulevar Panteón, en el centro de Caracas. Las madres llevaban fotos de sus hijos y flores para pedir la liberación de sus familiares.

Bajo la consigna “ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes”, las madres de los adolescentes comenzaron a caminar para llegar hasta el punto previsto, pero una cuadra antes de llegar a la avenida Urdaneta se encontraron con un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes impidieron que los familiares siguieran con el recorrido.

En medio de la situación se produjo una discusión entre un funcionario de la PNB y el defensor de derechos humanos Marino Alvarado. Según el video compartido en redes sociales, el uniformado increpó a Alvarado sobre su supuesta intención con la movilización: “Tú lo que quieres es trancar Caracas”, afirmó el PNB.

De acuerdo con las cifras de la ONG Foro Penal Venezolano, actualizadas hasta el 31 de marzo, en Venezuela hay 903 presos políticos, de los cuales cinco son adolescentes.

#EnVivo | 11:48 am Familiares de presos políticos en el contexto poselectoral exigen a las autoridades libertad para unas 300 personas. Se movilizarnos desde la Av. Panteón a Miraflores. pic.twitter.com/rWRFiylUDc

#EnVivo | 11:51 am | "Son inocentes, no no delincuentes. Liberen a lo hijos de este pueblo digno" son algunas de las consignas que gritan los familiares. pic.twitter.com/LlUR6M8brv