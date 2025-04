“La lucha ha sido larga y dolorosa, pero nada nos detendrá”: Machado tras recibir premio Héroes de la Democracia

María Corina Machado y Edmundo González fueron reconocidos con el Premio Héroes de la Democracia 2025 por la organización Renew Democracy Initiative durante su gala anual celebrada en Nueva York.

El premio reconoció el “liderazgo valiente” de ambas figuras en la “lucha extraordinaria del pueblo venezolano por la libertad y la restauración democrática”.

El galardón lo recibieron Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora, y el dirigente político en el exilio David Smolansky.

Tras recibir el premio, Ana Corina Sosa dirigió un discurso a los presentes, entre los que se encontraban filántropos, defensores de la democracia, disidentes políticos y líderes internacionales, que se centró en destacar la hazaña de los venezolanos el 28 de julio tras derrotar al “régimen criminal” y arriesgar incluso su integridad física y libertad para demostrar al mundo la victoria de Edmundo Gonzálz.

“Esta no fue solo una elección. Fue el acto de resistencia civil más poderoso en la historia de nuestro país (…) No somos víctimas. Somos luchadores. Y no nos detendremos hasta que Venezuela sea libre”, expresó Sosa Machado, según recoge el comunicado compartido por el Comando Con Vzla.