Reinaldo Araujo, cuarto preso político que muere bajo custodia tras el #28Jul

La tarde de este lunes, 24 de febrero, se denunció el fallecimiento de Reinaldo Araujo, dirigente de Vente Venezuela en el municipio Valera, estado Trujillo, quien estaba bajo custodia del Estado tras ser detenido arbitrariamente el pasado 9 de enero.

Araujo se convirtió en el cuarto preso político que muere en custodia tras la represión poselectoral. En su caso, lo detuvieron el día en el que se realizó la concentración que convocó María Corina Machado un día previo a la investidura de Nicolás Maduro como presidente.

En días pasados, la señora Zoraida Matute, esposa de Reinaldo Araujo y madre de sus hijos, advertía sobre complicaciones de salud que tenía su pareja, pues presentaba problemas en sus piernas debido a la obesidad, y a nivel cardíaco por hipertensión arterial.

En una entrevista que concedió al Diario los Andes, Matute señaló que Araujo, apodado por sus conocidos como “Rei”, venía junto a ella de una cita médica en la Unidad Médico Quirúrgica General Andina (UGA) el día que fue detenido. Aquel 9 de enero, al volver de la cita médica, Reinaldo Araujo se sentó en unas escaleras a descansar a la altura de Cobrapsa en Valera, donde se llevaba a cabo una manifestación, pero él no estaba participando en ella.

De acuerdo con una crónica que publicó el medio andino tras confirmarse el fallecimiento de Araujo, sus familiares informaron que el fallecido presentó una nueva crisis cardíaca. Fue trasladado de urgencia desde el Destacamento 20 de Valera al hospital “Pedro Emilio Carrillo”, donde pese a la intervención médica, sufrió un paro cardio-respiratorio el cual le causó la muerte.

El Comité de DDHH de Vente Venezuela denunció que Reinaldo Araujo fue “asesinado” en custodia e instó a la comunidad internacional a “actuar inmediatamente ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte”.

Por su parte, la coordinadora nacional de Vente, María Corina Machado, aseveró que Araujo “era un hombre bueno, un esposo, hijo y padre amoroso, un amigo incondicional, un ciudadano ejemplar”. Dijo que por su trabajo el 28 de julio, “el régimen lo hostigó duramente”.

También, Tamara Sujú, defensora de DDHH, enfatizó que Araujo requería atención médica oportuna y no la tuvo a tiempo. “La negación de la atención médica oportuna y de medicamentos es una cruel práctica de tortura de la tiranía con los presos políticos”, expresó en X.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, responsabilizó al “régimen en Venezuela” por “la muerte en injusta prisión política de Reinaldo Araujo”.

Para Almagro, esta “es una nueva atrocidad del régimen” e instó a que no haya más presos políticos, torturas ni muertes en el país.

