“Tengan un grado de bondad”: Denuncian deterioro de la salud de presa política Mayra Castro

A través de un mensaje publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Editson Quintero, hijo de Mayra Castro, de 47 años, —presa política desde el 2 de agosto de 2024—, denunció que su madre se encuentra recluida en condiciones inhumanas y que su vida corre peligro cada día que pasa.

Castro fue detenida por poseer copias de las actas electorales de los comicios del 2015, con las que educaba a miembros de la comunidad de cara a los comicios del 28 de julio, elección que según el Centro Carter, no fue democrática y carece de credibilidad.

“Cada día que pasa, este proceso se vuelve más difícil. La detuvieron por pensar diferente, por ser una dirigente política de un partido opositor. Ella no merece estar allí; no es una criminal. Lo último que quisiera ver en vida es que mi madre muera en prisión o que me informen mañana que la persona a quien le debo la vida ha fallecido entre rejas”, expresó su hijo con profunda emoción.