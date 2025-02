“El Tren de Aragua se convirtió en un mecanismo para criminalizar a la migración venezolana”

El Tren de Aragua, la organización criminal venezolana con origen en la cárcel de Tocorón y que en los últimos años se expandió por varios países de América Latina, ha jugado un papel significativo en cuanto a la criminalización de los migrantes venezolanos.

Con la creciente crisis económica, política y social, más de 8 millones de venezolanos han buscado refugio y oportunidades en otros países; sin embargo, la presencia y actividades delictivas del Tren de Aragua han generado una percepción negativa hacia los migrantes venezolanos, fomentando estigmatización y discriminación.

La periodista Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, participó en una conversación con Luis Ernesto Blanco, coordinador editorial de Runrun.es, sobre la verdad detrás de la presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

Según expuso Rísquez, la actuación del Tren de Aragua ha sido utilizada por varios gobiernos para criminalizar a la migración venezolana, pero aclara que la verdad es que “la banda criminal se convirtió en la excusa de los gobiernos para justificar la falta de eficiencia en materia de seguridad”.

Como ejemplo de esto, la periodista mencionó el caso de la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López quien “por su falta de eficiencia en materia de seguridad en Bogotá, la llevó permanentemente a estar cuestionando y achacando todos los problemas a los venezolanos y, por supuesto, al Tren de Aragua”.

Ronna Rísquez mencionó también el caso de Chile y, aunque no considera que se halla tratado de ineficiencia en materia de seguridad, aclara que la acción del Tren de Aragua se dio en un momento donde las tasas de violencia, la criminalidad e inseguridad ya eran bastantes altas.

En el caso de Perú y su presidenta Dina Boluarte, Rísquez señaló que todo el tiempo intenta criminalizar a los venezolanos y, recientemente, en una operación con el gobierno de Estados Unidos aseguró que habían desmantelado a la banda que operaba en la nación. “Es el uso político que se le ha dado al Tren de Aragua lo que ha enredado y lo que ha hecho que esto se convierta en una bola de nieve”, dijo.

“En Colombia hay ELN, hay disidencias de las FARC, hay Clan del Golfo, entonces no pueden decir que nunca han visto nada horrible, como lo que están viendo, o sea, yo creo que hay que poner las cosas en una dimensión más justa”, enfatizó y resaltó que no se está negando la existencia de la banda criminal y su peligrosidad.

Un suceso que rescata Ronna Rísquez y lo califica como importante es la cooperación que ha surgido entre Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos en la identificación de los integrantes o miembros de Tren de Aragua.

La periodista indicó que el gobierno venezolano no ofrecía información ni se comunicaba con los gobiernos de la región para combatir al crimen organizado.

Afirmó que desde el año 2023, los distintos países han estado en contacto, compartiendo información, lo cual ha sido clave para capturar a los miembros del Tren de Aragua en Chile, Colombia y Estados Unidos.

Rísquez señaló que el gobierno estadounidense, en el proceso de ingreso de los migrantes a través del CBP One, se apoyó en reportes y datos para verificar si los mismos tenían antecedentes en esos países.

Un detalle que Rísquez considera como error por parte del gobierno estadounidense, es que se pretenda criminalizar a la migración venezolana por el uso de tatuajes.

“El Tren de Aragua no es la MS-13, no es la Barrio 18, no es una mara. Ni los grupos delictivos venezolanos, ni el Tren de Aragua, ni ninguno, se ha caracterizado nunca por tener como obligación llevar un tatuaje que te identifique con el grupo”, aclaró la periodista experta en crimen organizado.