Acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos: Gobierno de Maduro aceptó recibir a migrantes deportados de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado 1 de febrero que el gobierno de Nicolás Maduro acordó recibir a los migrantes venezolanos que sean deportados de regreso al país, ”incluidos los miembros de la pandilla Tren de Aragua”, indicó el mandatario a través de X.

It is so good to have the Venezuela Hostages back home and, very important to note, that Venezuela has agreed to receive, back into their Country, all Venezuela illegal aliens who were encamped in the U.S., including gang members of Tren de Aragua. Venezuela has further agreed to…

El acuerdo surgió tras la visita del asesor para misiones especiales de EEUU, Richard Grenell, el viernes 31 de enero, reunión después de la cual Maduro aseguró en televisión nacional que se llegaron a unos “primeros acuerdos” entre ambos países, más no ofreció detalles de dichos acuerdos.

A través de un comunicado, la administración de Maduro también indicó que durante el encuentro se planteó la construcción de una “agenda cero para un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales”, rotas desde 2019.

Finalizada la visita, se dio a conocer la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela – de los cuales no se dieron detalles de sus identidades-, que fueron regresados a su país de origen en un avión junto a Grenell.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025