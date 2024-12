Inicio

“Hay un patrón de persecución y de tortura”: Andreína Baduel tras ser citada a declarar por “averiguaciones”

/ Cortesía

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

La defensora de derechos humanos, Andreína Baduel, salió de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Caracas en horas de la tarde de este 16 de diciembre, tras ser citada a declarar. Desde el lugar, informó que las preguntas de los funcionarios del Estado se enfocaron en las denuncias presentadas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Baduel, quien duró dos horas en el interrogatorio, contó -ante los medios de comunicación- que la citación se debió a “todas las violaciones que hemos denunciado de los presos políticos”.

“Aproveché la oportunidad para hacer especial énfasis en nuestro caso, que es el que tengo mayor detalle. Como, por ejemplo, la investigación por el deceso de mi padre, sobre la que hasta la fecha no he recibido respuesta, así como respecto a las torturas que ha vivido mi hermano, de las que tampoco he recibido respuesta”, indicó.

Afirmó que “existe un patrón de persecución y de tortura para los presos políticos y para sus familias”.

“Amplíe mucho sobre nuestro caso y sobre las denuncias que venimos evaluando, que otras víctimas no se atreven a realizar y por eso me ha tocado ser la voz de muchos para que no se repita esta crueldad en Venezuela”, apuntó.

Su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido en el Rodeo I, y tanto ella como su hermana, Margareth, han denunciado que ha sido torturado y que no ha recibido atención médica oportuna.

SALE DEL CICPC | Andreina Baduel sale de la sede de la policía científica de #Venezuela, junto a la Abogada Theresly Malave, la mañana de este lunes #16Dic. Fue citada por averiguaciones que realiza la División de Investigación contra Terrorismo, sobre las denuncias realizadas… pic.twitter.com/gC6v1TYcbi — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 16, 2024

“Están abriendo una investigación”

Baduel reiteró que su citación se debió a una investigación que se está abriendo, desde la División de Investigación contra Terrorismo de la policía científica, y expresó que anhela que esas investigaciones den respuestas.

“No he recibido respuesta por más de 17 años que hemos sido perseguidos y atropellados, como nosotros hay muchos”, agregó.

La defensora de los derechos humanos asistió acompañada de su abogada, Theresly Malave, quien mencionó que si le pedían que declarara por algún hecho que le estén imputando, se debía detener “inmediatamente” el interrogatorio”.

Sin embargo, estaban conscientes que las preguntas podrían estar dirigidas hacia la muerte de Raúl Isaías Baduel, padre de la integrante del Comité de Familiares por la Libertad de Presos Políticos, que falleció en el 2021 en custodia del Estado.

Comentó que su lucha seguirá por la liberación de todos los presos políticos, la reparación y no la repetición. Además, añadió que no le ofrecieron respuesta de los casos nuevos denunciados, como la muerte del preso político, Jesús Rafael Álvarez, en el centro de detención Tocuyito, en Carabobo.

En los últimos días, la situación de los presos políticos en Venezuela se ha agravado. Recientemente, otro detenido en contexto poselectoral murió en la cárcel de Tocuyito. Los familiares de Osgual González, de 43 años, oriundo de Lara, denunciaron que no se le proporcionó la atención médica adecuada.

De acuerdo a los datos del Foro Penal, hay más de 1900 presos políticos en el país, el número más alto en la historia del país. Hasta el 14 de diciembre habían verificado 48 excarcelaciones de presos políticos desde el 10 de diciembre, 42 de los cuales son adolescentes.

#11Dic Actualización. Hemos verificado 18 excarcelaciones se presos políticos (postelectorales) del día de ayer. 14 son adolescentes. @ForoPenal #Venezuela — Alfredo Romero (@alfredoromero) December 11, 2024