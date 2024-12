Inicio

Expertos advierten que violaciones a la Constitución se acentuaron tras el 28 de julio

Según Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, la Constitución del 99 "tiene nueve títulos y prácticamente no hay ninguno de esos nueve títulos donde no haya habido una violación"

Tal Cual Digital Hace 1 hora

La Constitución venezolana del año 1999 cumplió 25 años este 15 de diciembre. Aquel día se realizó un referendo aprobatorio que dio como resultado uno de los textos más adelantados en cuanto a la progresividad de los derechos humanos la cual, según expertos, ha sido vulnerada en todos sus títulos.

De acuerdo con un reportaje publicado por el medio aliado TalCual, el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio generó un afianzamiento de la represión ejercida por el gobernante Nicolás Maduro mediante los cuerpos de seguridad. Es un “terrorismo de Estado” contra quienes se califiquen o se perciban como opositores, algo que expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mediados de agosto.

«Se van a arrepentir si se meten con lo más sagrado que tiene Venezuela: su Constitución, la paz y su pueblo. Solamente les digo, se van a arrepentir, sé lo que digo», declaró Maduro durante un acto con jefes de los poderes públicos y, según expertos, quienes se han «metido» con la Constitución son los representantes de esos poderes públicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TuNota (@tunota_com)

Según Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, la Constitución del 99 “tiene nueve títulos y prácticamente no hay ninguno de esos nueve títulos donde no haya habido una violación”.

“Hay compañeros que hablan de una suspensión de garantías de facto, pero no estamos de acuerdo porque eso significaría que si se decretase un Estado de excepción, todo estaría bien, todo estaría de acuerdo con la Constitución pero eso no es así. Hay artículos que no pueden derogarse con una suspensión de garantías, como el debido proceso”, agregó el especialista.

Por su parte, Nelson Chitty La Roche, jefe de Cátedra de la UCV y Ph.D en Ciencias Políticas, señaló que “más que hablar de violaciones a la Constitución, merecería hablar de ‘desconstitucionalización’, que en realidad es el desconocimiento del texto y sobre todo las garantías que el texto acuerda a los conciudadanos”.

Puede leer el reportaje completo aquí