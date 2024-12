Inicio

Preso político Carlos Valecillo intentó suicidarse: su familia clama poder verlo

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Este 8 de diciembre el preso político recluido en la cárcel de Tocorón, Carlos Eduardo Valecillo Ramírez, intentó quitarse la vida y fue auxiliado por sus compañeros de celda, reseñó el Comité por la Liberación de los Presos Políticos.

Valecillo había escrito una carta días antes en donde expresaba sus deseos de morir “para no seguir sufriendo”.

“Fue auxiliado por compañeros de celda, a las 5am de este domingo #8Dic, cuando se estaba ahorcando. Fue llevado urgentemente a la enfermería del penal”, escribió el comité en un mensaje compartido en la red social X, en donde exigían que se le permitiera a la familia del privado de libertad acceder al penal para constatar su estado de salud.

Agregaron que la hermana de Carlos pudo entrar al penal, pero solo le mostraron una foto donde se veía al joven acostado en una camilla y aparentemente recibiendo tratamiento.

“Exigimos que a los familiares de Carlos se les dé acceso al penal y tengan contacto físico con él. Solo así se podrá confirmar que no ha muerto en cautiverio, producto de un encarcelamiento injusto”, insistió el Comité por la Liberación de los Presos Políticos.

La hermana de Carlos, Mónica Ramírez, difundió un video en redes sociales en el que exigió saber si su hermano estaba realmente vivo.

“Solo nos dejaron pasar y el subdirector me dijo que él estaba vivo y bien, pero no me lo dejaron ver. Necesito saber si esta bien, verlo, exijo su pronta liberación (…) Nos dijeron que para dejar que lo viéramos tenían que recibir una orden de presidencia. Nosotros lo único que pedimos es fe de vida de mi hermano y su liberación, porque no es ningún terrorista”, expresó. 🚨 URGENTE: Denunciamos que el régimen le niega a los familiares del preso político Carlos Valecillo acceder a él, luego de que intentara quitarse la vida. “Nosotros lo único que estamos pidiendo es fe de vida. Necesitamos comprobar que mi hermano realmente está vivo”, dice su… pic.twitter.com/qVNJZNHgZ7 — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) December 8, 2024

Isabel Ramírez, su madre, también envió un mensaje al gobernante Nicolás Maduro.

“Ya varias veces me ha dicho que quiere acabar con su vida (…) Hoy trató de suicidarse ahorcándose. Yo le pido, señor presidente Maduro, que me dé la orden para poder entrar al penal para ver a mi hijo y le dé la libertad, ya que él es inocente. Necesito que se ponga la mano en el corazón (…) Lo pongo en sus manos, nos están diciendo acá en la cárcel que sin orden presidencial no podemos verlo (…) Quiero ver con mis ojos que está vivo”, insistió.

Los familiares del preso político Carlos Eduardo Valecillo, preso en la cárcel de Tocorón y que expresó intenciones de atentar contra su vida, solicitaron a Nicolás Maduro que dé la orden para poder ingresar a verlo.

“Aquí en la cárcel de Tocorón nos están pidiendo que si no es… pic.twitter.com/ivF7bYpe1E — TalCual (@DiarioTalCual) December 8, 2024

El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que el Estado venezolano es responsable de la integridad física de los jóvenes detenidos “arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales, que están bajo su custodia”.

“La prisión injusta está causando estragos en la salud mental de los privados de libertad y el régimen de Maduro no hace nada para evitarlo, denunciaron.

Presenta otros problemas de salud

“Madre, bendición, lo siento mucho por hacerte pasar por toda esta situación. Te escribo estas cortas letras para pedirte que cuides mucho de mi hijo, de nada me vale estar vivo si no puedo disfrutar de él”, decía la carta de Valecillo Ramírez, de 34 años, quien fue detenido en Antímano el 29 de julio, cuando llevaba en su taxi a una vecina a comprar medicinas.

Esa misiva la difundió en su cuenta en X la líder opositora, María Corina Machado, quien agregó que el hombre había sido “amenazado y golpeado” en Tocorón y que requería traslado de urgencia a un centro de salud, pues tenía abscesos en el rostro que le han causado deformaciones y fiebre.

“Carlos le mandó esta carta a su mamá para despedirse ¡Para despedirse! Tanto dolor clama al cielo. El mundo entero exige la liberación de TODOS los presos políticos inmediatamente”, expresaba Machado.

