“Ningún niño debe seguir preso”: El clamor tras excarcelación de Mariana González

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

“Siento que ya no puedo más, que me quedé sin fuerzas, sin ánimo, sin ganas de vivir. Los extraño tanto. Y nadie quiere vivir encerrado por algo que no hizo. Yo no soy terrorista. Soy una estudiante de 16 años y necesito mi libertad”.

Estas palabras que perforaron el alma de la opinión pública nacional las escribió en una carta Mariana González, niña de 16 años detenida el 29 de julio en el marco de la represión poselectoral en el estado Carabobo cuando volvía a casa tras salir con su novio. Estaba recluida en la Policía Municipal de Tocuyito.

La excarcelación de Mariana llegó este 4 de diciembre de 2024. Tras una intensa lucha de su madre por visibilizar el caso, así como de organizaciones no gubernamentales, el Ministerio Público anunció la noche del 4 de diciembre que. en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses —adscrito al Ministerio de Interior—se le había practicado una evaluación médica a la joven y se había solicitado la revisión de la medida privativa de libertad.

«Dicha solicitud fue acordada ahora por el tribunal correspondiente, encontrándose dicha joven en libertad», indicó la Fiscalía.

El 3 de diciembre su madre, Jennifer Febles, estuvo en una vigilia frente a la sede del Ministerio Público, en Caracas, a la que llegó en moto desde el estado Carabobo, con la intención de que las autoridades prestaran atención a su caso.

En el lugar, narró a Runrun.es detalles de lo que había vivido Marian en su audiencia preliminar: “Mi hija se desmayó delante de la jueza porque no tiene energía, no quiere comer y está muy deprimida”, contaba.

Reveló también que Mariana tenía el sueño de formar parte de una institución del Estado, ahora afirma que no es lo que quiere “porque ella no le puede hacer daño a nadie”.

“A pesar de estar encerrada, mi hija tiene mucha fe y yo también”, afirmaba su madre.

“Ningún niño debe seguir preso”

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos recalcó en una publicación en X que Mariana nunca debió estar presa y que su caso es una muestra de lo que siguen padeciendo otros menores de edad detenidos.

“Su sufrimiento sigue siendo el de todos los niños, acusados de terrorismo, que esperan ansiosos su libertad. Mariana fue injustamente encarcelada. No es terrorista. Su liberación, este #4Dic, es fruto de la presión de su madre, familiares, amigos, organizaciones de la sociedad civil y todos los venezolanos que se conmovieron, con cada palabra de esta carta escrita en prisión, y condenaron tanta crueldad contra una niña inocente. Ningún niño debe seguir preso. Exigimos la libertad inmediata de todos los niños y adolescentes que siguen detenidos injustamente, y la de todos los presos políticos en Venezuela”, insistieron.

González integró la lista de los más de 160 menores detenidos en la represión poselectoral según cifras del Foro Penal Venezolano.

Aunque no está totalmente libre, porque le impusieron medidas cautelares, Mariana podrá regresar a su casa para Navidad. Decenas de menores aún tras las rejas esperan correr con la misma suerte.

Oscar Murillo, coordinador general de Provea, opinó que el regreso de Mariana González a su hogar con su familia “es un alivio entre tanto dolor”.

“Exigimos #LibertadParaTodos y poner fin al encierro arbitrario de los detenidos en el contexto postelectoral quienes hoy sufren las condiciones deplorables de detención”, recalcó.

Justicia, Encuentro y Perdón, recibió con alegría la excarcelación de Mariana y reiteró que aún hay adolescentes “injustamente privados de libertad, sufriendo tras las rejas, alejados de sus familias y de la posibilidad de continuar con sus vidas”.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que sean liberados de manera plena e inmediata, porque como Mariana todos ellos merecen la oportunidad de vivir en un entorno seguro y libre”, concluyeron.