El mensaje de Machado a Lula y Petro: “Es absurdo seguir pidiendo actas”

María Corina Machado, líder de oposición en Venezuela, envió un mensaje este martes, 22 de octubre a Luiz Inácio Lula Da Silva y Gustavo Petro, presidentes de Brasil y Colombia respectivamente, sobre la situación política en el país después de las elecciones del pasado 28 de julio. “

“No hay nada más que esperar, han pasado tres meses. Es absurdo seguir pidiéndole al régimen que entregue unas actas que no va a entregar”, dijo Machado.

En una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, Machado destacó que las actas las tiene la oposición, que “son ejemplares originales y que ya el mundo las conoce”.

Machado señaló que “Maduro no va a sentarse a negociar nada hasta que el costo de permanecer en el poder sea más alto que el costo de ceder el poder”.

“Este es el momento en el que mundo tiene que actuar y en particular Colombia, porque no habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela un sistema no solamente dictatorial, tiránico, sino criminal, que ha convertido nuestro territorio en el santuario de todos estos grupos que desestabilizan Venezuela, Colombia y la región”, expresó.