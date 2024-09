Inicio

Denuncian que presos políticos de El Rodeo I están en condiciones inhumanas

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, denunció este lunes, 23 de septiembre, que los presos políticos que están recluidos en la cárcel El Rodeo I están en condiciones “inhumanas”, similares a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta.

Mediante un video que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), Sujú indicó que a partir del 19 de febrero de este año, numerosos presos políticos hombres han sido trasladados a lo que se conocía como El Rodeo I, aunque el edificio no posee un nombre que lo identifique como tal.

“Por eso digo que es una fachada, pues la dirección y custodia de dicho lugar está a cargo de la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que dirige el mayor general Iván Hernández Dala, al cual vuelvo a denunciar y al director de dicho lugar, el coronel Carlos Enrique Rincón”, señaló Sujú.

La abogada relató que los funcionarios están vestidos de negro, encapuchados, con lentes y con las siglas Sesmas a su espalda (Sistema Integral de Máxima Seguridad). También señaló que tienen en su brazo “un logotipo de un búho negro y el seudónimo del custodio con el cual se hablan entre sí, porque no dicen nombres, nadie sabe quiénes son”. Para Sujú, “todo esto está hábilmente planificado para infundir temor y sumisión a los familiares y a las víctimas”.

Sobre las celdas del lugar, Sujú explicó que estas son semejantes a las de la Dgcim de Boleíta, conocida como “La Casa de los Sueños”: “Miden dos por dos, con dos literas de concreto, puerta hermética que posee una abertura por donde le pasa el alimento, tiene un tubo o una manguera que hace la función de ducha pegada a una pared que desemboca en una letrina, es decir, la ducha y la letrina están una encima de la otra, donde los detenidos deben hacerse y hacer sus necesidades”.

Tamara Sujú también alertó que el aislamiento de estas personas es continuo, pues “cada preso ocupa una celda aislado durante todo el día y solo se le permite cuando los custodios quieren salir 45 minutos al sol en la hora más caliente del día”.

“Las condiciones de insalubridad son inhumanas. Los detenidos solo reciben entre dos y cinco minutos de agua al día cuando hay agua, porque muchas veces no hay agua y en esos escasos minutos deben lavar su ropa y asearse y asear la letrina. Y por esto hay muchos detenidos que se están bañando vestidos para aprovechar de lavar su ropa, que incluso se llegan a poner todavía húmeda. Por lo tanto, llena de jabón muchas veces, lo cual ha producido graves cuadros de dermatitis”, denunció.

Según la denuncia de Sujú, de la letrina o ecoséptico “salen insectos de todo tipo y terribles olores que los detenidos tratan de minimizar tapando con cualquier cosa que tienen a la mano”. A la par, alertó que en el lugar hay brotes de sarna y de diarrea y que, en ocasiones, los privados de libertad no tienen papel higiénico. También, dijo, sufren de picaduras de mosquitos en todo el cuerpo.

Pero la defensora de DDHH también añadió que a los presos políticos de este lugar no les permiten ningún tipo de material de lectura y cuando lo hacen, son cartas censuradas y no tienen permitidas las llamadas telefónicas. Tampoco saben del día y la hora, ya que no les permite reloj, almanaque, radio. “Están encerrados las 24 horas del día sin hacer nada, incomunicados y solos”, acotó.

“En su mayoría han bajado considerablemente de peso. Según información, algunos han bajado 20 y 30 kilos de peso, perdiendo masa muscular, están muy delgados y deteriorados. Los detenidos comen al lado del pozo séptico”, dijo.

Por toda esta situación, Sujú informó que envió una comunicación al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, “sobre la grave situación que están viviendo los presos políticos venezolanos en un lugar que se conoce como el Rodeo 1”. También dijo que enviará esa misma comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el alto representante de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Volker Türk.

“La intimidación y terror que sufren tanto los detenidos como los familiares que los visitan es terrible. La tortura psicológica es permanente. Los amenazan, los intimidan. A todos les advierten que no pueden hablar del lugar ni describirlo”, agregó la abogada.

En cuanto a los familiares, Sujú señaló que pasan al menos cuatro alcabalas: la de requisa, de identificación, etcétera. Al llegar a la última, agregó, los familiares se encuentra con un gran número de funcionarios “donde uno de ellos le pone la capucha maloliente y lo lleva del brazo por un tiempo que parece una eternidad hasta el locutorio donde pueden ver al familiar a través de un vidrio por escasos 10 minutos, sin hacer ningún gesto”.