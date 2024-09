Fiscalía se negó a recibir escrito en defensa de González Urrutia

La defensa del candidato Edmundo González Urrutia denunció este miércoles, 4 de septiembre, la violación al derecho a “la presunción de inocencia” del opositor, a quien “se le han precalificado delitos” con base en una investigación que “se anunció hace poco”.

Desde las afueras del Ministerio Público en Caracas, José Vicente Haro, abogado de González Urrutia, señaló: “Se le está ya prácticamente considerando culpable iniciando un proceso penal, una investigación penal que se anunció hace poco, el 23 de agosto”.

Haro acudió a la Fiscalía a entregar un escrito con las razones de la inasistencia de González Urrutia -sobre quien pesa una orden de captura- a las tres citaciones emitidas por esta institución. No obstante, el despacho se negó a recibirlo.

El abogado de @EdmundoGU , José Vicente Haro aseguró que no le recibieron el documento argumentando una falla en el sistema de la fiscalía. Dice haber presenciado como otros documentos si fueron recibidos. pic.twitter.com/H2zTECq8gn

La Fiscalía señala a González Urrutia de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación”, según las citaciones publicadas por el ente fiscal en redes sociales.

También, el abogado explicó que en el documento dirigido a la Fiscalía se señalan “todas las razones” constitucionales y jurídicas por las que “no se ha producido una comparecencia” de González Urrutia, debido al “grado de indefensión en el que se encuentra”, entre otros factores, por la precalificación de delitos.

“En una boleta de citación no se debería estar precalificando delitos y eso no es propio de una acción del Ministerio Público, tiene que hacerlo un tribunal cuando ya está avanzada la investigación”, dijo el jurista, quien señaló que, además, al líder opositor “se le han violado las garantías constitucionales del debido proceso” al no indicar “el carácter con el cual está siendo citado”.