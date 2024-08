Inicio

Freddy Superlano: un mes detenido sin comunicación y sin designar abogados de confianza

La madre y la hija mayor de Freddy Superlano enviaron un mensaje clamando por su liberación. Dicen que no han podido verlo ni en fotos

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

El 30 de agosto, día del apagón que afectó durante horas al menos a 18 estados del país y en el que se conmemoraba también el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se cumplió un mes de la detención arbitraria de Freddy Superlano, excandidato a la primaria opositora y coordinador nacional de Voluntad Popular.

En diversos mensajes sus familiares clamaron por tener acceso a él y por su liberación. “Se cumple un mes del secuestro de mi hijo, Freddy Superlano Salinas. No he hablado con él, mucho menos lo he visto. Hoy quisiera como madre pedirles que sigamos orando por la libertad de todos los venezolanos y los presos políticos injustamente detenidos. Estoy convencida de que esto pasará, que Dios está con nosotros y que nos abrazaremos en libertad”, expresó en un video difundido en redes su madre, Marlene Salinas.

🇻🇪“Te amo hijo”: Marlene Salinas, madre del dirigente político Freddy Superlano, pidió seguir “orando” por la libertad de todos los presos políticos “injustamente”, al cumplirse un mes de su detención arbitraria el #30J. “No he hablado con él, mucho menos lo he visto. Sigue… pic.twitter.com/GiN1qbltvR — VPItv (@VPITV) August 31, 2024

Su hija mayor Gaudy también envió un mensaje: “Mi padre siempre me enseñó que el verdadero valor no se muestra en los momentos fáciles, sino en las pruebas más duras. Creo que es momento de mostrar ese valor que nos ha enseñado. Ha pasado más de un mes y no hemos visto una foto de él. A sus abogados apenas les llegó un documento donde se confirma su detención en El Helicoide, nada raro en Venezuela. Mientras él resiste, es nuestro deber luchar para la liberación de los que han sido injustamente y los venezolanos seamos verdaderamente libres.

Desde hace 1 mes no escucho la voz de mi papá, ni tampoco he recibido su ‘Buenos días Hija’. Hace un mes cobardemente mi papá, @FreddySuperlano fue secuestrado. Acá estoy papá, siendo como tu, valiente y elevando mi voz ante lo injusto como me lo enseñaste. Acá estoy papá… pic.twitter.com/941bG2B74w — Freddy Superlano (@freddysuperlano) August 30, 2024

Detención arbitraria y desaparición forzada

Las cuentas oficiales del proyecto Realidad Helicoide destacaron que Superlano fue detenido arbitrariamente y estuvo en situación de desaparición forzada por al menos una semana .

“Sus derechos humanos están siendo violados y su vida corre peligro cada día que pasa bajo custodia del Estado. Exigimos justicia para Freddy”, reclamaron.

El partido al que pertenece Superlano, Voluntad Popular denunció que el gobierno “ha violado todos los derechos humanos de Freddy Superlano y no podemos permitir que lo haga ni un día más”.

Mientras que el abogado defensor de los derechos humanos, Joel García, destacó que además de que a Superlano no se le permite comunicación con sus familiares, tampoco le han permitido designar a su defensor de confianza ni promover medios de prueba: “Está en total indefensión”, escribió en la red social X.

El pasado 26 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, al considerar que las autoridades nacionales han negado la posibilidad de protección a su favor y que enfrenta “una situación de extrema desprotección y grave riesgo a sus derechos a la vida e integridad personal al carecer de información oficial”,