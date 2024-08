“Al régimen lo vamos a hacer ceder”: 11 frases del discurso de Machado durante protesta del #28Ago

Ante decenas de ciudadanos congregados en la avenida Francisco de Miranda de Caracas la dirigente opositora, María Corina Machado, aseguró que la estrategia está “funcionando” y garantizó que harán ceder al gobierno de Nicolás Maduro.

“Cada día que pasa estamos avanzando, tenemos una estrategia robusta y está funcionando. Nos dijeron que no íbamos a unir a Venezuela y levantamos un país, nos dijeron que era imposible hacer primarias e hicimos la más arrecha, nos dijeron que no podíamos demostrar el fraude y demostramos la victoria al mundo entero y ahora dicen que el régimen no va a ceder ¿Saben qué ?, los vamos a hacer ceder y respetar la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio”, sentenció, en medio de aplausos.