Inicio

¿Qué tenía en mente Maduro cuando pidió al TSJ certificar resultados que no eran definitivos? La punzante pregunta de Perkins Rocha

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

Perkins Rocha, vocero oficial del Comando Con Vzla, se refirió este domingo, 25 de agosto, al recurso contencioso que presentó el gobernante Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya sentencia final de la Sala Electoral avaló los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones presidenciales, aunque todavía no se publica el desglose mesa por mesa.

Durante una entrevista que Perkins Rocha concedió a la periodista Margarita Oropeza en Venevisión, se preguntó “¿qué tuvo en la mente el señor Nicolás Maduro para ir al Poder Judicial a pedir certificación de unos resultados que todavía no eran definitivos?. No sabemos dónde está ese escrito ni qué pretensión tiene”.

"La pregunta que yo me hago es que duda tuvo en la mente el Sr. Nicolás Maduro para ir al Poder Judicial a pedir certificación de unos resultados que todavía no se habían completado, no eran definitivos , no sabemos dónde está ese escrito y que pretensión tiene" @PerkinsRocha pic.twitter.com/XArTLRCHDR — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) August 25, 2024

Por otra parte, se refirió a la represión poselectoral desatada en el país, la cual ha dejado más de 20 fallecidos y una cifra superior a los 1.500 detenidos. “Mi derecho a decir no es un derecho que no me pueden quitar. Ahorita se están castigando y persiguiendo a las personas por disentir del señor Nicolás Maduro y de su partido de gobierno”.

Para Perkins Rocha, esos hechos son dignos de reflexión, de que “todos nos sentemos” como lo están pidiendo muchos actores de la oposición. Considera además que es fundamental aprovechar los meses que quedan antes del 10 de enero de 2025 para poder llegar a un “pacto de gobernabilidad” antes de esa fecha.

"Pero mi derecho a decir NO es un derecho que no me lo pueden quitar y ahorita se esta castigando y se está perseguido por disentir del Sr. Nicolás Maduro y de su partido de gobierno, esto me parece de reflexión… Aprovechemos estos 5 meses para entendernos" @PerkinsRocha pic.twitter.com/8hlN3fcpY3 — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) August 25, 2024

“Nosotros lo único que tenemos son la palabra y el verbo y la contundencia que nos da la verdad. La verdad que el 28 de julio se manifestó e las calles. El Plan República nos acompañó ese día, todos lo sabemos. Pero hay un sector que se niega a aceptar esa verdad”, acotó sobre la voluntad ejercida por los venezolanos en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Rocha también manifestó que en Venezuela se ha perdido “la institucionalidad”. Indicó que la justicia y los poderes están “debilitados” por lo cual, a su juicio, “es necesario volver a crear un nuevo vínculo entre los ciudadanos y el poder público para que haya confianza y credibilidad en los actos del poder público”.